El Arenteiro celebra el viernes una asamblea clave para decidir su futuro, que afecta al del CJ Cambados José Paz (La Región)

El futuro del Cambados sigue en “stand by”, una vez que el Arenteiro no ha renunciado a inscribirse en Tercera RFEF. Al contrario, el club de O Carballiño, con el vilagarciano Francisco Vázquez al frente, presentó documentación ante la RFEF dentro del plazo, que se agotó ayer a las 14 horas, con el objetivo de salir en Tercera. Y lo ha hecho a pesar de que sus compañeros de directiva anunciaron su dimisión en bloque el martes, dejando sólo al nuevo presidente.

Se abre por tanto un nuevo escenario, en el que el ente federativo deberá analizar ahora si el club ourensano cumple los requisitos pertinentes, con el aval de 61.000 euros que exigen a los que tienen deudas como el mayor escollo a salvar por un Francisco Vázquez que sigue batallando. Al contrario que el Tarazona, que ayer anunció su renuncia a inscribirse en Tercera tras haber caído también deportivamente de Primera RFEF y administrativamente desde Segunda, en apenas unas semanas, el Arenteiro no se resigna a su destino. Al menos de momento, ya que su agujero económico es incluso mayor que el del club zaragozano.

Una vez que la Federación analice la documentación y en caso de no ser valida, contactará con el club para habilitar un plazo de subsanación de cinco días hábiles. Transcurrido ese período y en caso de no haberse subsanado, el Arenteiro no sería inscrito en la competición. Así las cosas, el proceso sigue dilatándose en el tiempo, por lo que la incertidumbre se apodera no sólo del CJ Cambados, que sigue sin saber si va a jugar en Preferente o en Tercera, sino también del resto de clubes de la categoría, que están emplazados a una reunión esta tarde en Santiago con los responsables de la Real Federación Gallega de Fútbol.

En este encuentro se hablará de la “situación actual do grupo”, además de anunciar que el sorteo del calendario se llevará a cabo el día 27 de julio en A Illa de Arousa y se explicarán cuestiones relacionadas con el nuevo formato de la fase de ascenso, la fase autonómica de la Copa RFEF, el dinero de la televisión y las ayudas de la RFEF. A esta reunión de clubes de Tercera ha confirmado su presencia el propio Francisco Vázquez, representando a un Arenteiro que se ha quedado sin directiva y tiene una importante y decisiva asamblea el viernes.

Vázquez insiste en la idea de no refundar el club y evitar su desaparición, dadas las consecuencias legales que entrañaría, pero asegura que respetará la decisión de la asamblea de socios. Tiene muy claro que el comunicado y la dimisión de las personas que figuraban como compañeros de directiva no le van a frenar, y confía en estructurar la deuda y llevar adelante un plan de viabilidad. En O Carballiño hay puntos de vista diferentes y la asamblea del viernes será crucial ante la actual división de opiniones y formas de actuar.

En Cambados, mientras tanto, existe cierta frustración e incomprensión con toda esta situación. Deben seguir a la espera para conocer la categoría en la que competirán. Pero desde el club empiezan a hacerse preguntas sobre cuestiones legales que “no cuadran” de lo que está pasando en O Carballiño. El presidente, Eladio Oubiña, está trabajando a destajo estos días, recabando información, y ya se ha puesto en manos de un profesional en servicios jurídicos, con el único objetivo de defender los intereses de su club llegado el momento.