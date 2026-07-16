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Deportes

El Cambados anuncia el fichaje de Fernando Lezcano

El delantero llega a Burgáns sin saber si defenderá al “velero” en Preferente o Tercera porque el Arenteiro aún no se ha inscrito

Gonzalo Sánchez
16/07/2026 19:39
El vilagarciano Fernando Lezcano llega a Burgáns tras encadenar dos ascensos consecutivos con Céltiga y Portonovo
El vilagarciano Fernando Lezcano llega a Burgáns tras encadenar dos ascensos consecutivos con Céltiga y Portonovo
Mónica Ferreirós
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El CJ Cambados anuncia el fichaje del delantero vilagarciano Fernando Lezcano, que llega a Burgáns procedente del Portonovo, donde logró su segundo ascenso consecutivo a Tercera RFEF después de firmarlo hace dos años con el Céltiga. 

El veloz atacante marcó 13 goles este curso en Baltar, que ayudaron a su equipo a ganar la Copa Diputación y hacerse con el subcampeonato de liga y el posterior ascenso en las eliminatorias de play-off. Aunque su contratación se formuló en principio para reforzar al Cambados en Preferente, en la vila do Albariño confían en que el vilagarciano defienda al “velero” en Tercera RFEF. Y es que la situación del Arenteiro sigue sin estar nada clara. 

Hoy la Federación Española realizó una serie de requerimientos al club de O Carballiño para poder inscribirse en la categoría. Contar con un aval de 61.000 euros, prácticamente el 20% de la deuda declarada por la Comisión Mixta es indispensable para que le dejen salir en la categoría nacional. El Arenteiro tiene un plazo de cinco días hábiles para solventar las exigencias, mientras pasa por una fuerte crisis institucional tras la dimisión de la directiva que se constituyó con la llegada del vilagarciano Francisco Vázquez, que este viernes  deberá dar explicaciones a los socios en una asamblea que se presume crucial en la decisión de seguir adelante o no con la tentativa de inscribirse en Tercera. 

Mientras, el Cambados sigue dando pasos para confeccionar un equipo lo suficientemente competitivo para ambas categorías y el fichaje de Lezcano es un buen ejemplo de ello. 

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