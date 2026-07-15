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Deportes

Xoel Otero acaba octavo en el Campeonato de España Sub 23 de decatlón

El isleño del Mazí logró en Cáceres plaza de finalista por novena vez en un Nacional

Gonzalo Sánchez
15/07/2026 13:16
Xoel Otero junto a sus entrenadores Isidro Fernández y Verónica Cores
Xoel Otero junto a sus entrenadores Isidro Fernández y Verónica Cores
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Xoel Otero, del Atletismo Mazí, participó en el Campeonato de España Sub 23 celebrado en Cáceres en la modalidad de Decatlón, obteniendo plaza de finalista. Las altas temperaturas marcaron el desarrollo de la competición, que no acabó "como nos hubiera gustado", dicen sus entrenadores, ya que el isleño llegaba a Extremadura con buenas sensaciones y buen estado de forma, como demostró hace dos semanas en Ourense al lograr su mejor marca personal, sumando 6.830 puntos.

Empezó bien, muy cerca de las marcas acreditadas, por lo que concluyó la primera jornada en tercera posición. Ya el domingo sus resultados le fueron relegando en la clasificación, sobre todo porque sus rivales elevaron sus prestaciones. Xoel fuera cayendo en la clasificación general hasta la octava plaza final. A pesar de todo, "buen papel de nuestro atleta en otro campeonato de la máxima exigencia, y con los mejores especialistas de su categoría", destacan desde el club, poniendo en valor que el isleño suma ya nueve puestos de finalista en Campeonatos de España, además de las dos medallas nacionales que ya atesora de forma individual y el oro absoluto por equipos logrado esta misma temporada. 

Ahora le toca esperar por la lista de admitidos del Campeonato de España Absoluto, donde podría participar por ranking nacional en la repesca, aunque no está asegurada su presencia.

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