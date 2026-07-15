La directiva del Boiro convoca a sus socios en asamblea el día 7 de agosto

El presidente del Boiro, Marcos Martínez, junto a Rafael Louzán en el palco de Barraña Mónica Ferreirós

El CD Boiro convoca a sus socios a la asamblea anual ordinaria que se celebrará el 7 de agosto en el local de la Asociación de Empresarios (ABE) a partir de las 20 horas en primera convocatoria y las 20.30 en segunda. El orden del día recoge cuatro puntos. La lectura y aprobación, si procede, del acta de la última asamblea, los balances deportivo y económicos de la temporada ya finalizada y los ruegos y preguntas.

La directiva llegará a esta reunión con el nuevo proyecto deportivo ya rodando, puesto que el equipo de Jose Tizón iniciará los entrenamientos el lunes 27 de julio y tomará parte, de nuevo, en la fase autonómica de la Copa RFEF. Tras el sorteo realizado por la RFGF, los boirenses quedaron encuadrados en la primera eliminatoria en casa ante el Céltiga, a partido único. Si bien los isleños tienen previsto renunciar a la competición.

La RFGF ya se ha visto obligada en los últimos días a hacer una serie de modificaciones ante las renuncias de Sarriana, Barco y Viveiro. Todavía están en el aire otras participaciones, como las de Atlético Arteixo y Arenteiro, además de la oficialidad de la renuncia del Céltiga, que implicará que el Boiro avance directamente a cuartos de final, donde se medirá con Portonovo o Alondras. Los clubes tienen de margen hasta el lunes 27 para notificar su renuncia, aclaran fuentes federativas, pero tres de los participantes se han sumado a un Racing de Ferrol que ya anunció su no antes del sorteo del cuadro.