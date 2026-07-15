Hugo Caride es el tercer refuerzo del Portonovo, que jugará la Copa RFEF

Hugo Caride es el tercer fichaje del Portonovo cedida

El joven futbolista vigués Hugo Caride se convierte en el tercer fichaje del Portonovo, tras Vicente Schneider e Íker Escudero. Caride, de 19 años, procede del equipo juvenil del Pontevedra de División de Honor, aunque también disputó minutos esta temporada con el filial, que ascendió a Tercera RFEF. Pasó por las categorías inferiores del Celta y del Coruxo, antes de llegar al club granate hace dos años.

Desde Baltar indican que se trata de un jugador “joven y con proyección”, que se desenvuelve en situaciones de ataque por detrás de los delanteros. “Ess muy bueno entre líneas, ve muy bien los espacios. Tiene carácter, es valiente y agresivos”, unas cualidades que tratará de poner al servicio del recién ascendido, que incorpora de esta forma otra pieza sub 23 para seguir completando el puzle de la plantilla, que ya cuenta con trece futbolistas.

En el capítulo de renovaciones, continúan Diego Dadín, Diego Abal, Eloy Rosal, Juan Barbeito, Marcos Prado, Carlos Martínez, Jesús Barbeito, Moncho, Pablo Lede y Tymo. Causaron bajas en Baltar Mateo García, Joel, Pablito, Adrián García, Gael García, Mateo Presas, Fernando Lezcano, Brais Bernárdez ni Keko. Además de Diegui, que se marcha fuera de España por motivos de estudios, y de un Roi Devesa que recala en el Compostela.

El Portonovo iniciará los entrenamientos el día 27 de julio y participará en la fase autonómica de la Copa RFEF. Su primer rival será el Alondras, al que recibirá en una fecha todavía por determinar entre el 27 de julio y el 2 de agosto en Baltar de Arriba. De superar esta primera eliminatoria, los arlequinados se cruzarían en la segunda ante el Boiro, que quedó encuadrado ante un Céltiga que renuncia a participar en el torneo.

El torneo arranca directamente en octavos de final con los siguientes enfrentamientos en la parte izquierda: Racing Villalbés-Lugo, Lalín-Estradense, Atlético Arteixo-Silva, Montañeros-Bergantiños. De esta forma, uno de los equipos coruñeses avanzará a las semifinales. Por la parte derecha, los duelos son: Ourense CF-Arenteiro, Antela-Gran Peña, Portonovo-Alondras y Boiro-Céltiga. Si bien renunciarán varios equipos.