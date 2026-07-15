El Salvamento Vilagarcía logra una amplia colección de medallas en el Campeonato Gallego en A Coruña

Los juveniles del club consiguieron 16 podios en la playa Orzán cedida

El Club Salvamento Vilagarcía regresó de los Campeonatos Gallegos de categorías infantil, cadete, juvenil y júnior, y absoluto, que se celebraron de forma simultanea en la playa de Orzán, en A Coruña, con una amplísima colección de medallas. Fue el broche de oro a una gran temporada, finalizando entre los mejores por equipos en cada categoría de este Autonómico de verano.

En juveniles, los vilagarcianos fueron segundos en la clasificación general, segundos en la femenina y cuartos en la masculina, y lograron 16 medallas gracias a Anne Vicente, Xoel Castro, Mariña Cores y Naira Abalo en pruebas individuales, que además también se subieron al podio en diferentes pruebas de relevos y rescate junto a Xabier Alcalde, Marcos García, Pablo Rivas, Andrea Barcala, Noelia Santos, Damián Lage, Pablo Touceda, Carlos Meroño, Nico Guillán, David Carballo y Nerea Ande.

En categoría infantil, el Salvamento Vilagarcía finalizó segundo en la clasificación femenina. Emily Harea, Elisa Otero, Mara Miguéns, Miryam Arines, Cristina Parada, Nuria Barcala y Nico Isorna, y los cadetes Carla Constantino, Nerea Ande, Santiago Albarenga y Carlos Meroño consiguieron un total de 8 podios. Mientras que en categoría absoluta, el club arousano acabó tercero en la general y también en masculino y femenino. Regresaron con medallas Yago Vicente y Pedro Costa (Nada surf), y Mariña Cores (Ocean), además de lograrlas en diferentes pruebas de relevos junto a Aroa Suárez, Catalina Harea, Andrea García, Xulia Alcalde, Laura Touceda Damián Lage y Hugo González.