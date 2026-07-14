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Deportes

Pablo Contiñas se cuelga tres oros en el Campeonato de España Cadete

El palista de As Torres ganó en C1 Cadete B, C2 y C4 500 en el complejo David Cal

Gonzalo Sánchez
14/07/2026 12:50
Gabriel Cascallar y Pablo Castiñeiras, que regresaron de Verducido con tres medallas, en lo alto del podio de C2 500 metros
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El Complejo Deportivo David Cal de Verducido acogió el Campeonato de España Sprint de Jóvenes Promesas para la categoría cadete, en el que se impuso el Club de Mar Ría de Aldán-Gandón, confirmándose además en la primera posición de la XXIV Liga Nacional Sprint de Jóvenes Promesas. Entre los diez primeros también terminaron el Club de Piragüismo Portonovo, octavo, y As Torres-Romería Vikinga de Catoira, décimo. 

El sábado se celebraron las pruebas individuales, donde la cantera arousana volvió a exhibir su talento. Pablo Castiñeiras, del Club de Piragüismo As Torres-Romería Vikinga de Catoira, conquistó el oro en C1 500 Cadete B tras cruzar la meta en con un tiempo de 2:11,25. Su compañero Gabriel Cascallar obtuvo el bronce en C1 500 Cadete A con un tiempo de 2:07,08. Sólo superado por David Dávila, del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón, y Pablo Cid, del Club Ría de Betanzos. En la prueba de K1 500 Cadete B se proclamó subcampeón gallego Santiago Guerra (1:54,08), del Club de Piragüismo Portonovo.

 Las finales de las embarcaciones por equipos, celebradas el domingo, terminaron con diez medallas para los clubes gallegos, con enorme protagonismo para los arousanos. De nuevo se subieron al podio Gabriel Cascallar y Pablo Castiñeiras, del Club de Piragüismo As Torres-Romería Vikinga de Catoira, al ganar en C2 500 con un tiempo de 1:57,05. Además lograron otro triunfo, junto a Xian Casal y Xan Martelo en C4 500 con un registro de 1:55,02. De forma que Pablo Castiñeiras fue el gran protagonista del Nacional cadete al colgarse tres oros. 

La embarcación del Portonovo formada por Pablo Contiñas, Gael Sánchez, Mateo Gonzaga y Santiago Guerra ganó en K4
La embarcación del Portonovo formada por Pablo Contiñas, Gael Sánchez, Mateo Gonzaga y Santiago Guerra ganó en K4
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El Club Portonovo, por su parte, se llevó la final masculina de K4 500 metros. La embarcación formada por Pablo Contiñas, Gael Sánchez, Mateo Gonzaga y Santiago Guerra detuvo el cronómetro en 1:33,89. Sánchez y Gonzaga, además, se colgaron el bronce en K2 500 con un tiempo de 1:42,72. La victoria fue para Mateo Dopazo y Adrián García, del Club Náutico Ensidesa, con 1:40,49, doce centésimas por delante de Marcos Pons y Pol Tárrega, del Club Marítimo de Mahón, segundos con 1:40,61. 

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