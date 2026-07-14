La crisis institucional del Arenteiro se agrava y aumentan las opciones del Cambados de seguir en Tercera

Francisco Vázquez es el nuevo presidente del Arenteiro, que está en una situación crítica a nivel económico y deportivo José Paz (La Región)

Las opciones de que el CJ Cambados continúe en Tercera RFEF una nueva temporada crecen de forma inversamente proporcional al empeoramiento de la crisis del Arenteiro, al que este miércoles a las 14 horas se le agota el plazo para solventar una mínima parte de sus problemas económicos y poder inscribirse en la categoría.

En las últimas horas se ha hecho público que el nuevo presidente, el vilagarciano Francisco Vázquez, se queda sólo, una vez que las personas que formaban el grupo de trabajo que estaba tratando de ayudar a la entidad han decidido dar un paso al lado. Y es consideran que la situación es irreversible ante la grave crisis económica, de la que responsabilizan al anterior mandatario, Argimiro Marnotes, y creen que Vázquez ni ha podido reconducir la situación, ni ha sido claro y está actuando a sus espaldas.

En un comunicado publicado en las propia cuenta oficial del club en redes sociales, estos directivos y socios anuncian su "dimisión conxunta e irrevocable" de forma inmediata. Hablan de "xestión irresponable" por parte de Marnotes, presidente saliente, que ha llevado al Arenteiro a una situación de quiebra con casi tres millones de euros de deuda. Y también trasmiten su pérdida de confianza en el vilagarciano Francisco Vázquez, al que acusan de "inacción" y "medias verdades", al considerar que "o novo presidente non foi parte do problema orixinal, pero tampouco tivo a capacidade de ser parte da solución".

A O Carballiño no llegaron inversores ni inyección de dinero, si bien Vázquez Rogel dejó claro desde el principio que su intención era gestionar una situación crítica, no aportar capital. Sin el aval de 61.000 para poder inscribirse en Tercera, sin presupuesto "real para traballar con responsabilidade e evitar novos futuros impagos", este grupo representativo de socios del Arenteiro ha dicho basta. Además de "parálise económica" hablan de "boicot deportivo", una vez que se alcanzaron acuerdos con un entrenador y cinco jugadores que no llegaron a firmar los contratos "xa que o presidente non ofreceu garantías económicas nin explicacións razoables que asegurasen que non se ían a incorrer en impagos". Dicen, además, que el vilagarciano actuó por su cuenta planificando un proyecto deportivo paralelo, "liderada por Álex Fernández" y que tuvieron que "frear a súa intención inicial de suprimir a sección femenina do club".

"O pasado venres convocamos unha reunión para fiscalizar o clube a cinco días da data límite para evitar outro descenso administrativo", explican. "A reunión durou cinco minutos, Francisco Vázquez levantouse e marchou ante a petición de transparencia". Desde entonces no han vuelto a tener noticias del vilagarciano.

Aunque en un primer momento plantearon una moción de censura, los plazos, con la fecha límite de la inscripción este miércoles y una asamblea programada para final de semana, han precipitado los acontecimientos. El comunicado, que también incide en el abandono de la base y la crisis reputacional que sufre el club, parece la estocada definitiva a una muerte anunciada.

Y es que en O Carballiño se ha consolidado la opinión generaliza de asumir la desaparición y refundar el club, con el objetivo principal de dar soporte a la cantera y a los niños de la zona. A 140 kilómetros de distancias, en Cambados siguen atentamente los acontecimientos que les pueden obligar a reformular su temporada en unos días, ya que cada vez hay más posibilidades de que continúen en Tercera en la plaza que dejará vacante el Arenteiro.