Araceli Bugallo, subcampioa do Criterium Mundial de Esgrima Master en París
A tiradora cambadesa gañou nove asaltos e só perdeu na final coa alemana Frauke Hohlbein, campioa mundial e europea
Araceli Bugallo participou en París no Criterium Mundial de Esgrima Master, celebrado no Halle Georges Carpentier, onde se reuniron tiradores de todo o mundo nas modalidades das tres armas. A cambadesa proclamouse subcampioa logo dun gran torneo.
Na primeira fase destacaron as vitorias contra as tiradoras francesas Pascale Ligouzat ( 5-4) e Corinne Auvailly ( 5-4), o mesmo resultado coa hungaresa Judit Kolczonay, coa británica Suzanne Kerry ( 5-2), coa alemana Barbara Meyer ( 5-1) e coa suiza Arianne Moser (5-3). Un resultados que lle permitiron quedar exenta na táboa seguinte de eliminación directas e pasar directamente o cadro de 16.
Na primeira eliminatoria o cruce foi contra a suiza Moser, cun resultado favorable de 10-7. Xa en cuartos de final, a contrincante foi a belga Nancy Van Vrergen, cun reultado de 10-4. Xa en semifinais, a rival foi a francesa Catherine Hori; un asalto moi axustado e complicado (houbo que visionar en 2 ocasións o vídeo de confirmación arbitral) e decidido nos último segundos cun 10-8.
Na final o enfrentamento foi contra a alemana Frauke Hohlbein, número un da primeira fase e campioa mundial e europea. Neste asalto a primeira parte foi claramente conducido pola alemana, aventaxando por 3 puntos de diferencia, pero despois do minuto de descanso, e grazas as indicacións precisas da francesa Catherine Hori, a reacción foi ser máis contundente no ataque, tomando a iniciativa ofensiva, chegando a igualar o tanteo 9-9, pero finalmente o tocado de ouro foi merecido para a alemana.
Por outra banda, cabe destacar que o fin de semana anterior á competición, fíxose a Liga Galega de Espada no recinto ferial de Fexdega, coa participación de 60 tiradores dos diferentes clubes de Galicia categoría absoluta. Contouse coa axuda da Fundación, que como cada ano presta os seus recursos e a colaboración de diferentes bodegas da contorna para agasallar cunha botella de albariño a cada un dos participantes.