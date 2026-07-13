Samu Araújo cruza parte de la Ría al dejar al Boiro para reforzar al Céltiga

Samu Araújo cambia Barraña por el Salvador Otero para poner su experiencia al servicio del Céltiga Gonzalo Salgado

El lateral izquierdo vigués Samu Araújo cruza parte de la Ría al dejar el Boiro y reforzar el Céltiga la próxima temporada. El defensa vigués de 30 años se convierte en la undécima incorporación de los isleños, con la que Edu Charlín y Luis Carro consiguen reforzar por completo una posición para la que también llegó este verano el joven japonés Ginto Nunokawa. Samu aportará experiencia, ya que le avala una dilatada trayectoria futbolística.

Formado en la cantera del Celta, jugó varias temporadas en Segunda B con el filial celeste antes de salir cedido al Barcelona B en Segunda A, donde apenas disfrutó de minutos a las órdenes de Gerard López ya que su competencia eran Marc Cucurella y Juan Miranda. Al año siguiente se fue al filial del Atlético de Madrid B (Segunda B), donde tuvo mucho protagonismo y continuidad en una plantilla que acabó tercera y en la que también estaba el lateral zurdo Manu Sánchez (Celta).

Samu Araújo llegó a debutar en Segunda A con el filial del Barcelona y ante el Rayo FC Barcelona

Samu encadenó dos temporadas seguidas en la Leonesa (Segunda B) y después jugó otras dos en el Pontevedra (Segunda y Primera RFEF). Compostela y Coruxo, en Segunda RFEF, fueron sus siguientes destinos, aunque las lesiones no le permitieron tener la continuidad deseada. El pasado año bajó un escalón al recalar en Boiro, donde jugó casi 2.500 minutos a lo largo de 25 partidos.

Ahora llega a A Illa para ponerse a las órdenes de un Luis Carro, que tratará de sacarle rendimiento a su oficio y salida de balón. "Destaca pola súa veteranía, potencia, forza e capacidade para percorrer toda a banda, combinando solidez defensiva cunha constante incorporación ao ataque. Un xogador con personalidade, compromiso e unha ampla experiencia que elevará o nivel competitivo do equipo , dicen desde el club.

Además, el Céltiga también anunció la contratación del joven defensa Diego Rey, procedente del equipo juvenil del Racing de Ferrol. A sus 19 años, este central zurdo destaca "polo seu liderado, a súa capacidade de concentración e a súa contundencia en cada acción defensiva". En A Illa esperan que mantenga su evolución y se adapte bien en su estreno en una categoría sénior.

Con estos dos fichajes, el Céltiga sigue conformando un plantel largo, que cuenta ya con 20 futbolistas. Las caras nuevas hasta el momento son el portero Guille López (Moaña), los defensas Samu Araújo (Boiro), Diego Rey (Racing de Ferrol), Odilo (Gran Peña), Yeray (Arosa) y Ginto (Gran Peña), los centrocampistas Manu Fernández y Sindo (Arosa), y los atacantes Gastón Cellerino (Gran Peña), Facu Moreyra (Boiro) y Fran López (Gran Peña). Continúan Manu Táboas, Santi Figueroa, Carlos Gómez, Óscar Iglesias, David Giráldez, Julio Rey, Nico del Río, Anxo y José Sobrido. Y desde el equipo juvenil promociona Martiño.