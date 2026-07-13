Los atacantes Vicente Schneider e Íker Escudero, primeros fichajes del Portonovo

El brasileño Vicente Schneider es el nuevo delantero del Portonovo cedida

El Portonovo anuncia sus dos primeros fichajes para Tercera RFEF. Se trata de los jóvenes atacantes Vicente Schneider e Íker Escudero. El primero, brasileño de 23 años, llega procedente del Viveiro, donde completó la temporada que inició en el Barco. Se trata de un extremo que se dio a conocer en Galicia en las filas del Juvenil de Ponteareas, en Preferente, hace dos años, marcando 10 goles en la primera vuelta, lo que le llevó en el mercado de invierno al Vilalbés, participando en 8 partidos y anotando 2 goles.

Schneider, que actúa de delantero, no tuvo demasiado protagonismo este curso en el Barco, donde sólo fue titular en tres ocasiones en la primera vuelta, por lo que en enero se fue al Viveiro, donde su aportación estuvo condicionada por los problemas físicos en la segunda parte de la temporada (700 minutos y un gol). "Es un delantero con un excelente juego de espaldas, una gran capacidad de asociarse y es un buen finalizador y rematador", destacan desde su nuevo club.

En el caso de Íker Méndez Escudero, en este caso todavía sub 23, es un extremo de 22 años que llega de la Sarriana tras destacar en la primera parte de la temporada en el Pontevedra B. Estuvo en equipos como Choco y Rápido de Bouzas y pasó por las canteras de Deportivo y Celta. El Portonovo lo describe como "un extremo muy vertical, muy diferencial en el último tercio del campo por su valentía y atrevimiento con el balón".