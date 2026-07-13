El Trofeo Hotel Carlos I Silgar recupera la celebración del Campeonato Gallego de Cruceros

Intervención de Telmo Martín durante la presentación de la regata Juan Caballero

El Hotel Carlos I Silgar promueve desde hace 27 ediciones la cita deportiva y paisajística de la Ruta de las Islas, bajo la denominación de Trofeo Hotel Carlos I Silgar, con la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo y la colaboración de la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Sanxenxo, la Real Federación Gallega de Vela y Nauta Sanxenxo. El 27º Trofeo Hotel Carlos I Silgar volverá a reunir a buena parte de los Cruceros ORC gallegos. La presentación de la prueba se llevó a cabo en los salones del Hotel Carlos I Silgar, siendo su anfitrión el director de la instalación hotelera, Leonardo López, acompañado por el alcalde y el concejal de deportes del Concello de Sanxenxo, Telmo Martín y Marcos Guisasola, respectivamente; la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza y Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García Señoráns; y el director técnico de la entidad social y deportiva, Carlos Agra.

Se celebrará este fin de semana y reunirá a embarcaciones de la comunidad gallega que buscarán el cetro que los acrediten como campeones gallegos de Crucero. Es por ello que el Comité de la regata distingue 5 divisiones según el “rating” de cada velero (coeficiente de su tamaño y capacidad vélica) entre los Grupos ORC que van desde el 1 hasta el 4, incorporando el OPEN, barcos auténticamente NO Competitivos en los anteriormente mencionados Grupos.

Leonardo López ejerció de anfitrión en la presentación celebrada en los salones del Hotel Carlos I Silgar Juan Caballero

Durante el transcurso de las dos jornadas el propio Comité del Trofeo Hotel Carlos I Silgar decidirá, en última instancia, el trazado final de cada día según el estado de la mar y la intensidad del viento. Para ello se han programado hasta 16 posibles recorridos alternativos, que contemplan desde las tradicionales derrotas alrededor de las Islas de Ons y Onza, los clásicos barlovento-sotavento en un campo montado al viento sobre boyas, o la navegación por el interior de la ría pontevedresa.

López, en su alocución quiso tener unas palabras de agradecimiento de manera particular hacia la figura de Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, del que dijo que “queríamos reconocer, desde el Hotel Carlos I como el Grupo Fianteira Turismo, el gran trabajo que ha realizado. Ha puesto tanto al Club Náutico como a Sanxenxo, en el panorama nacional e internacional, por lo que esperamos que en este nuevo ciclo electoral pueda mantener su presidencia y seguir dándole muchas alegrías a Sanxenxo y al Club”.

En la misma línea se manifestó el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde quien afirmó que, “la Federación Gallega es Real gracias a la intervención de Pedro Campos y de su gran unión con S.M. El Rey Juan Carlos, haciendo que la vela esté más viva que nunca en nuestra comunidad”.

Telmo Martín, en calidad de alcalde de Sanxenxo también tuvo unas palabras de reconocimiento a la figura de Pedro Campos. “La primera acción más importante que hizo en su inicio como presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo fue traernos a Don Juan Carlos. Ahí nació la transformación del puerto deportivo de Sanxenxo, convirtiéndose en un motor económico muy importante para nuestro municipio, añadiendo a todo ello la salida de la Volvo Ocean Race. Y gracias a Pedro Campos y al Rey Don Juan Carlos, todo ello fue posible”.