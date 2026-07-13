El CJ Cambados conocerá el miércoles si es equipo de Tercera

Eladio Oubiña, en el palco de Burgáns junto al presidente de la RFGF, Pablo Prieto Gonzalo Salgado

A falta de dos días para que se cierre el plazo de inscripción en Tercera RFEF (miércoles a las 14 horas), en Cambados siguen muy pendientes de la situación del Arenteiro, que está en quiebra con una deuda que ronda los tres millones de euros y serias dificultades para poder seguir a flote.

El club de O Carballiño, que descendió deportivamente desde Primera RFEF, perdió otra categoría en los despachos debido a la deuda con los futbolistas, que no pudo solventar en plazo el pasado 30 de junio. Desde entonces continúa su agonía, ya con el vilagarciano Francisco Vázquez al frente de un pequeño grupo directivo en el que figuran Aitor González como secretario y Katty Álvarez de tesorera, según se recoge en el Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia publicado por la Xunta. Son las personas que luchan contra una tempestad que vuelve a acechar para poder salir ahora en Tercera.

Al margen de las obligaciones contraídas por el Arenteiro con diferentes acreedores, entre los que el grupo Arribas figura como el máximo prestamista. tras inyectar 1,21 millones de euros para cubrir los gastos de la temporada pasada, con la idea de una futura conversión en acciones de una SAD que no fructificó, el adeudo con Seguridad Social y Hacienda, por un montante considerable que bloquea los ingresos en subvenciones, es otro de los problemas que ahoga a la entidad para encontrar un plan de viabilidad.

En cuanto a los compromisos con la RFEF, el club dispone de un dinero en depósito que podría usar para saldar los más de cien mil euros adeudados, pero todavía necesitaría un aval de 61.000 euros para poder inscribirse en Tercera. Todo esto sin contar las dificultades que encontraría después para configurar una plantilla para la categoría y hacer frente a las exigencias del día a día. La situación del Arenteiro es irreversible y ya hay muchas voces en O Carballiño que abogan por la desaparición y una refundación, algo que Francisco Vázquez trata de impedir, pensando sobre todo en el equipo femenino.

El plazo se agota y en Cambados están pendientes de todo lo que ocurre, puesto que si el Arenteiro no sale en Tercera será el equipo de Burgáns en el que ocupe su plaza en la categoría. De momento el presidente del club amarillo, Eladio Oubiña, prefiere no manifestarse al respecto y trata de prepararse para el nuevo escenario que está a punto de darse.

Este miércoles se disipará la incertidumbre que desde la semana pasada, una vez que se confirmó la desaparición del filial del CD Lugo, vive el Cambados. El club ha estado trabajando para confeccionar una plantilla competitiva para Preferente, pero a medida que avanzan los días cobra más fuerza la posibilidad de mantener la plaza en Tercera, que le obligaría a elevar el presupuesto y reformular su proyecto deportivo.