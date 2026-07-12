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Deportes

Manuel Fontán se proclama subcampeón de la Copa del Mundo en distancia olímpica

El palista del Náutico O Muiño de Ribadumia y Diego Domínguez fueron segundos en C2 500 en Montreal

Gonzalo Sánchez
12/07/2026 22:04
Diego Domínguez y Manuel Fontán lograron un podio en Montreal en la distancia olímpica al ser subcampeones
Diego Domínguez y Manuel Fontán lograron un podio en Montreal en la distancia olímpica al ser subcampeones
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Nuevo éxito internacional para el piragüismo arousano de la mano del canoísta del Náutico O Muiño Manuel Fontán, que se colgó la medalla de plata en la III Copa del Mundo de sprint olímpico celebrada en Montreal. 

El arousano, junto al madrileño Diego Domínguez, fue plata en la distancia olímpica de C2 500 metros, al firmar una gran actuación y acabar con un tiempo de 1:37.02, a sólo 14 centésimas de la medallas de oro que se llevaron los húngaros Kristof Kollar e Istvan Juhasz (1:36.88). 

“La dupla española, que terminó la regata exhaustos, completó una regata de altísimo nivel”, destacan desde la Federación Española. De hecho tras cruzar la meta se fueron al agua, fruto del esfuerzo hasta el último metro. Para Fontán esta es su segunda medalla internacional esta temporada, sumándose a la conseguida en el Campeonato de Europa de Montemor-o-Velho hace unas semanas. En Montreal, el palista del club ribadumiense también tomó parte en la prueba de C1 500, donde acabó octavo en la final. Fontán ganó su serie clasificatoria y fue segundo en su semifinal. 

La asturiana Lucía Val (Rías Baixas-Boiro) se colgó la plata junto a Sara Ouzande, Daniela García y Bárbara Pardo en K4 500, registrando una marca de 1:34.98 y cediendo únicamente ante el barco de China (1:34.02). Además, el rianxeiro Adrián Mosquera rozó el podio en paracanoe en la prueba de VL3, al acabar cuarto.. 

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