Irene Noya, bronce europeo

Irene Noya celebra con sus compañeras el bronce europeo Rokas Lukosevicius

La pívot vilagarciana Irene Noya se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa U20 celebrado en Lituania. España superó con claridad en el partido por el tercer puesto a Bélgica por 81-59 en un partido que dominó de principio a fin. La jugadora de la Universidad de Illinois estuvo casi 8 minutos en pista y anotó 2 puntos.

La selección completó un gran torneo, que saldó con seis victorias y tan solo una derrota, en semifinales ante Francia, que fue campeona, por 54-64 en un duelo en el que Irene fue una de las destacadas con 7 puntos en 9 minutos en pista. El viernes, en la victoria de cuartos de final frente a Turquía por 72-59, la arousana anotó 8 puntos, cogió 3 rebotes y repartió 4 asistencias.

Irene promedió casi 7 puntos de media en el Europeo U20 FIBA

Por segundo verano consecutivo, la joven jugadora vilagarciana se sube al podio internacional, ya que el año pasado logró también el bronce en el Campeonato del Mundo U19 celebrado en la República Checa. Este nuevo éxito en el Europeo, conseguido por la selección sin sus dos grandes referencias, Iyana Martín y Awa Fam, es el colofón a varias semanas de concentración, entrenamientos y partidos para Irene Noya con el equipo nacional. Termina el campeonato con buenos números en su estadística individual, promediando 6.7 puntos y 2.7 rebotes en 13 minutos de media por partido.

El podio alarga el palmarés de la Selección Española U20 en los Europeos, ya que suma 16 medallas en 23 ediciones. Este bronce supone la quinta medalla consecutiva (13 en los 14 últimos torneos). "Un dominio absoluto que ha continuado con la generación del 2006 dirigida por Rubén Burgos", destacan desde la FEB.

España se colgó el bronce en Lituania FIBA

El éxito de Irene Noya supone también una gran noticia para el CLB, club donde dio sus primeros pasos antes de irse a Barcelona, con catorce años, para continuar su formación en el Siglo XXI, donde estuvo cuatro años. Desde la pasada temporada Irene juega la liga universitaria norteamericana.