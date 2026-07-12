Bandeiras para Cabo e Rianxo, que lideran as Ligas Galegas masculinas
Terceiro triunfo consecutivo para os boirenses ao gañar en Bueu por diante de Samertolameu
Terceiro triunfo consecutivo para Cabo de Cruz na Liga A do Trofeo Xunta de Galicia de traiñeiras, que completou este domingo a dobre cita que ofreceu a XXXI Bandeira Concello de Bueu. A tripulación que dirixe Iago Davila xa se impuxo o sábado nunha regata marcada polo achegamento dunha treboada, a repetiu triunfo nun campo bastante máis calmo, pero no que houbo moita máis emoción que na véspera.
Os boirenses aventaxaron 4 segundos a Samertolameu Oversea na quenda de honra, na que Mecos foi cuarto a 21 segundos dos gañadores e a 11 de Tirán, terceiro. Cabo conseguiu dobregar a resistencia de Samertolameu Oversea e a traiñeira de Boiro impúxose nun vibrante final, demostrando que é o gran rival a bater este ano en Galicia. Lidera a Liga A con 39 puntos, tres máis que Meira, mentres que Tirán e terceiro con 32 e Mecos cuarto con 29. Os grovenses están conseguindo estar con mellores, pero aínda teñen marxe de mellora para poder superalos nalgunha regata e pelexar polas bandeiras. Tentarán facelo no Grove o sábado, na XV Bandeira Virxe do Carme que se celebra en Pedras Negras.
Na Liga B, gran fin de semana para Rianxo, que foi segundo o sábado en Bueu por detrás de Perillo na II Bandeira Praia de Pescadoira, na que Cabo de Cruz B acabou terceiro, Puebla quinto e CRN Ribeira séptimo.
Hoxe domingo na terceira proba do calendario celebrada en Redondela coa IV Bandeira Chapela Wofco, o rianxeiros acadaron a súa segunda vitoria do verán cun tempo de 21:28,31, aventaxando en dez segundos a Salgado Perillo. Puebla foi cuarto, por diante de CRN Ribeira e Cabo B.
Con estes resultados, Rianxo manda na Liga Galega B con 20 puntos, dous máis que Salgado Perillo, mentres que Puebla é terceiro con 13.
Na Liga Feminina, en Chapela tamén se celebrou este domingo a XI Bandeira Feminina Concello de Redondela, na que Salgado Perillo volveu a gañar por diante de Tirán e Chapela. Cabo gañoulle o pulso pola cuarta praza a Amegrove, e Rianxo acabaou quinto. As grovenses, con 16 puntos, son as mellores clasificadas das tripulacións da Ría e ocupan a cuarta praza. Cabo é quinto e Rianxo, sexto.