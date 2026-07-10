“Podes facer unha gran regata e acabar cuarto. Decídese por nada”
O catoirense Raúl Fernández Busto é o novo campión do mundo sub 23 de C1 200 metros. "A xente agora espera que vaia os Xogos, pero para iso hai que dar moitos pasos aínda"
Raúl Fernández Busto (Catoira, 18 anos) regresou do Campionato do Mundo de piragüismo celebrado en Canadá con dúas medallas. No seu primeiro ano na categoría Sub 23 deulle ao Clube As Torres Romería Vikinga de Catoira un ouro nun Mundial na modalidade Sprint ao gañar a proba de C1 200 metros. Xunto ao viagarcián Pedro Torrado colgouse o bronce en C2 500, distancia olímpica, para redondear una actuación memorable en Halifax e histórica para a entidade catoirense. Xa de volta na casa, Raúl analiza o sucedido mentres continúa adestrando forte porque en dúas semanas afrontará o Campionato de Europa en Hungría.
Que tal a viaxe de volta e o recibimento?
A viaxe foi bastante dura, pero levouse ben. E o recibimento estivo moi ben. Viñeron ao aeroporto a xente do clube e a familia para felicitarnos. Estaban meus pais, meus amigos e os adestradores. Todos moi contentos por mín.
Como foi a final de C1 200 que conseguiches gañar?
A verdade é que foi bastante dura, máis do normal, porque había bastante vento na pista. Esperaba facelo ben pero non imaxinaba poder ser campión. Aínda son de primeiro ano na categoría e nunca sabes como estás respecto ao resto.
Cando empezaches no piragüismo?
Pois foi despois da corentena pola pandemia. Estaba metido no fútbol e como pararon as ligas e os meus amigos e tamén meu irmán facían piragüismo, decidín probar. Fun a míralo a unha regata e entroume curiosidade. Probei e xa me enganchou. Nese momento era infantil de último ano polo que tiña 13 ou 14 anos.
Ata ese momento estabas no Arosa?
Si, eu era moito de fútbol, sobre todo por meu pai, que tamén xogou no Arosa e noutros equipos como o Céltiga. Non había quen me sacara do fútbol pero co piragüismo entroume a curiosidade e enganchoume.
Cando empezaches a despuntar?
Ao principio ía a piragüismo por facer deporte e estar cos meus amigos. Pero co paso dos anos empecei a ir a campionatos galegos e de España. Cando empecei a andar ben foi cando me deron a oportunidade de entrar no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Ese ano quedei campión de España cadete e a partir de ahí fun mellorando cada vez máis. Agora hai que seguir.
Non son as túas primeiras medallas internacionais…
Non, este foi o meu quinto campeonato internacional. De júnior xa fun ao Europeo e o Mundial. O primeiro ano quedamos quintos, que é moi bo resultado, e o ano pasado con Antón Lagares (Betanzos) fomos bronce en C2 500 no Mundial e prata no Europeo.
Pero ser campión do mundo é outra cousa…
Si, a verdade é que cando quedas terceiro é moi bo resultado, pero gañar e dar un gran paso. Tanto para un mesmo como para a xente, que o valora moitísimo máis. Cando cheguei a meta non o cría. É algo que hai un ano vía como algo moi difícil de conseguir. É certo que cada vez adestramos máis e imos mellorando, pero todo o nundo adestra tamén. Fun campión como puiden ser cuarto ou quinto, nunca se sabe porque as diferenzas son mínimas.
Menuda alegría decheslle a Catoira…
Si, xa me dixeron meus pais que todo o mundo aquí xa o sabía ao momento. Agora o Concello fainos un recibimento e iremos toda a xente do clube. Para As Torres creo que é primeira medalla de ouro nun Mundial Sprint, con Choco (Fernando Busto) xa se conseguira en maratón.
Agora a xente vai esperar que vaias aos Xogos Olímpicos, pero moitos descoñecen o difícil que é en piragüismo en pista...
Xa, moita xente xa me di que agora teño que ir aos Xogos e tal, pero para iso aínda hai que dar bastantes pasos. De todas formas eu espero estar ahí para poder loitalo, sobre todo na distancia de C2 500 porque C1 200 non é olímpica. O que a xente non sabe é que en España hai un nivel impresionante e moita competencia. Eu aínda son sub 23 e irei paso a paso.
¿Que che dixeron teus pais logo destes resultados?
Alegráronse moito. Como na final de C1 200 aparecía segundo na pantalla díxome meu pai que miña nai estaba moi nervosa, que lle ía dar un infarto (risas). Eles estaban contentos a con ese segundo posto, pero cando aparecín primeiro imaxino a alegría que levaron.
Xa eres máis forte que teu pai?
Non, non (risas). Parece que non pero el esta forte.
Compaxinas o piragüismo cos estudos?
Si, estou facendo Fisioterapia en Pontevedra. Este foi o meu primeiro ano e bastante ben. Estou na residencia de maiores do CGTD, que onde vivín a miña mellor etapa, e podo adestrar e estudar.
Estas medallas no Mundial cambian a situación a nivel axudas e becas?
Si, cambian bastante, sobre todo o bronce en C2 500 ao ser unha distancia olímpica porque recibes beca do CSD. Digamos que é un paso para ter máis facilidades para adicarte o piragüismo, pero sen deixar os estudios.
Aínda non podes desconectar e pensar na Vikinga...
Xa, a tempada aínda non acabou. De feito veño de adestrar porque estamos preparando o Campionato de Europa que se celebra en Hungría, onde vou remar o C1 200 e o C2 500 con Pedro.
Ides con noitas expectativas de medalla?
A ver, eu sempre intento non pensar en expectativas cando vou a unha competición. E non vou ir pensando agora que son campión do mundo. Hai moita igualdade e podes facer unha gran regata e acabar cuarto. Todo se decide por nada, se fallas unha palada podes quedar sen medalla neste tipo de campionatos. O traballo de preparación que fas é o mesmo, quedes primeiro ou cuarto. É o que ten o deporte.