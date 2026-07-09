La crisis del Arenteiro abre una vía a que el Cambados pueda seguir en Tercera

El CJ Cambados perdió la categoría en la penúltima jornada al perder el derbi en Burgáns contra el Arosa, pero ahora está pendiente de la situación del Arenteiro por si puede recuperarla Mónica Ferreirós

Verano difícil en los despachos de la Real Federación Gallega de Fútbol. A los problemas económicos del Arenteiro, que provocaron su descenso administrativo desde Segunda RFEF y amenazan sus posibilidades de inscribirse en Tercera, se une ahora la desaparición del Polvorín, filial del CD Lugo, por causas económicas. En las próximas horas será oficial. Ayer varios periodistas y medios de comunicación de la cidade da Muralla ya avanzaron la renuncia del club a contar con el filial en Tercera RFEF, después de alcanzar un acuerdo, ya público, con la Sarriana, que militará en dicha categoría, a través de un convenio de colaboración.

La renuncia del Polvorín tiene implicaciones en varias categorías del fútbol gallego. La vacante que deja en Tercera RFEF será cubierta por el Silva, que descendía arrastrado por la caída del Arenteiro. La salvación del Silva implicará que el Cented también siga en Preferente y el Amanecer en Primera Futgal. Además, el Vilanova FC consumará su ascenso a Segunda Futgal.

A falta de una semana para que se cierre el plazo de inscripción en Tercera RFEF (miércoles 15 de julio), la situación del Arenteiro genera dudas y mucha incertidumbre. Su deuda le ahoga y le deja sin margen de maniobra, por lo que existe la posibilidad real de que no pueda salir ni siquiera en el quinto escalón del fútbol español. De no poder hacerlo, será el CJ Cambados el que ocuparía su plaza esta temporada en Tercera RFEF. Así lo establece el Reglamento de Competiciones de la Federación Española en el apartado de cobertura de vacantes por causas no deportivas: renuncias, descensos por causas económicas, descensos derivados de filialidad/dependencia, imposibilidad reglamentaria de ascenso, imposibilidad temporal, fusiones, pérdida derecho a participar, ampliaciones de equipos participantes; y por causas económicas. “Tienen prioridad equipos descendidos del mismo grupo (mejor puesto)”.

El Cambados, que fue antepenúltimo, sería por tanto el equipo al que le correspondería la plaza si el Arenteiro no sale en la categoría. Una situación que desde ayer ya conocen en Burgáns, por lo que la directiva está a la espera de acontecimientos, ya que aceptaría cubrir la vacante en caso de producirse. El futuro del Arenteiro, por tanto, queda ligado completamente al del CJ Cambados. En O Carballiño aún confían en salir en Tercera porque la deuda con los jugadores no afecta a la inscripción. El vilagarciano Franscisco Vázquez, nuevo presidente, sabe que la situación es compleja pero no tira la toalla.

El Cambados, que ha estado trabajando estas semanas en configurar un proyecto deportivo para Preferente y ahora se le abre una pequeña vía a seguir en Tercera, categoría que puede afrontar porque en su caso sí está saneado.

Trabajar en dos escenarios posibles

El CJ Cambados ha estado realizando movimientos en su plantilla pensando en competir en Preferente. El último fichaje anunciado por el club de Burgáns es el de Álex Guillán, procedente del Umia. Se une a los de Fabián Courtois, centrocampista que llegó del equipo juvenil del Pontevedra, y Álex Jardi, también centrocampista del Beluso, donde marcó la pasada temporada 9 goles. El Cambados, que volverá a dirigir Pénjamo, ha anunciado hasta la fecha las renovaciones de Tavares, Edi Valverde, Zalo, Diego Iglesias, Brais Parada y Fran. Confirmando también las bajas de Anxo, Seydou, Noel, Rodri, Álex Fer, Nico, David Pérez y David Conde.

Pero desde ayer el presidente Eladio Oubiña ha ordenado a los responsables de confeccionar la plantilla que tengan en cuenta la posibilidad de salir en Tercera a la hora de negociar con los futbolistas. El mandatario sabe que hay opciones de que se produzca la vacante, pero quiere estar preparado a pesar de que llegaría tarde y con poco margen de maniobra al mercado.