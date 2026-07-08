O Breogán logra catro subcampionatos de España de Barco Dragón en Lugo
No Nacional de Fondo en Liña celebrado en Zamora o K4 do clube grovense proclamouse campión
O Clube Breogán de O Grove regresou de Zamora e de Lugo con cinco medallas e dous títulos nacionais na V edición do Campionato de España de Fondo en Liña K4 e C4 e no Campionato de España de Barco Dragón 200 metros. En Lago do Lago de Sanabria (Zamora) celebrouse o V Campionato de España de Fondo en Liña K4 e C4, donde estuvo presente o K4 muller senior do Breogán, formado por Tania Álvarez, Carme Devesa, Zsofia Czellai-Voros e Marta Mourelos, que se impuxeron na súa categoría acadando to título nacional.
En Lugo celebrouse o Campionato de España de Barco Dragón 200 metros, onde catro das cinco embarcacións grovense subíronse ao podio, acadando os subcampionatos nacionais en DB10 mixto veterán, DB10 muller veterán, DB10 open veterán e DB22 open veterán.
Nesta ocasión os 25 deportistas desprazados foron: Rufino Garrido, Fatima Barreiro, Antonio Devesa “Tolín”, Maite Galiñanes, Félix Lamas, Mª Carmen Meis, Javier Blanco, Mª Carmen Serantes, Mili Piñeiro, Ana Valladares, Simón Díaz, Fredi Bea, Uxía Pallares, Yolanda Pallares, Mª Carmen Aboal, Isabel Agrelo, Antía Rodríguez, Elisa Filguqiea, Mª Jose Lema, Alicia Barreiro, Meli Vidal, Mª Jesús Valladares, Marta Salgueiro, Jose Francisco García e Daniel Costas.