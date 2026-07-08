Irene Noya se mete en cuartos de final del Europeo con España U20

Las jugadoras españolas celebran su clasificación a cuartos de final del Europeo FIBA

La Selección Española U20 en la que milita la vilagarciana Irene Noya accedió a los cuartos de final del Campeonato de Europa de baloncesto que se está celebrando en Lituania tras ganar a Suecia por un abultado marcador de 77-37. No hubo color en el duelo entre dos equipos que llegaban a octavos de final con trayectorias opuestas.

La selección española encarriló la victoria en el segundo cuarto, cuando dejó en sólo 2 puntos a las suecas, yéndose al descanso 35-18. La diferencia siguió aumentando en la segunda parte, que se convirtió en un trámite. Irene estuvo algo más de once minutos en pista, en los que anotó 3 puntos y cogió 2 rebotes. España se enfrentará en cuartos de final a Turquía, que ganó a Islandia 84-62. El partido se jugará el viernes.