El Boiro ficha al polivalente sub 23 Breo Sío, procedente del Coruxo

Breo Sío posa con la camiseta del CD Boiro en Barraña Tania Martínez

El CD Boiro anuncia el fichaje del joven defensa vigués Breo Sío, que llega procedente del Coruxo de Segunda RFEF. Breogán Sio Asensio tiene 21 años y se formó en las categorías inferiores del RC Celta, gozando de mucha continuidad en la posición de lateral y mediocentro en su primer año sénior con el Gran Peña Celta C, que se quedó a las puertas del ascenso al caer en la última eliminatoria con el Salamanca UDS.

Su rendimiento y su condición de sub 23 le llevaron al Coruxo, pero no pudo jugar por una lesión de tobillo que le obligó a pasar por quirófano hace unos meses. Tras una temporada en blanco por esta lesión, Breo está recuperado y apto para iniciar la pretemporada. Ha decidido bajar un escalón para reforzar al equipo de Barraña.

“Lo intentamos firmar el verano pasado ya”, reconoce el técnico José Tizón. “Es un jugador muy de mi agrado, polivalente, se adpata a los dos laterales, a la posición de mediocentro y de banda, e incluso a la de central”. Se trata de un futbolista “de calidad”, como es habitual en los formados en A Madroa, y “muy competitivo”, por lo que el técnico vigués está seguro de que “a la gente de Barraña le va a gustar mucho su perfil porque lo da todo en el campo”.

Tizón sabe que es clave cuidar el tobillo de Breo Sío para que pueda tener continuidad, pero está tranquilo en este sentido porque en su cuerpo técnico cuenta con Héctor Lorenzo, “el mejor readaptador de la categoría”. En los últimos días el CD Boiro anunció las renovaciones de Bruno Campos y de Gonzalo Landeira, que se suman a las de Yosi Montoto, Iago Martínez, Diego Enjamio, Pablo Ozores, Mario Romero, Yago Insua, Juanpa Barros, Borja Rey y Juanma.

La plantilla sigue tomando forma y cuenta ya con 16 futbolistas. Los fichajes de momento son los de Óscar González (Almazán), Kike Vidal y Juan Cambón (Somozas) y Mateo Lago (Villalonga). El Boiro tiene varios frentes abiertos para seguir apuntalando el equipo que competirá en Tercera.