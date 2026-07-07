Os Ingleses ya suda a las órdenes de su nuevo preparador físico

Os Ingleses ya suda la gota gorda este verano para prepararse para la nueva categoría cedida

Os Ingleses RC ya suda a las órdenes del nuevo preparador físico del equipo, Javier Carballo, cuya incorporación es la gran novedad en el club para afrontar el reto de competir en División de Honor B. Aunque el equipo vilagarciano comenzará de forma oficial los entrenamientos de pretemporada en agosto, desde la semana pasada los jugadores se han puesto en manos de este profesional, que es profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación y Deporte en Pontevedra y trabaja también con clubes de balonmano y salvamento.

El objetivo es mejorar la condición física ante las nuevas exigencias. "A través de amigos pudimos acceder a él para que nos ayude", explica el técnico David Lema, consciente de que Os Ingleses no tiene la capacidad económica para poder fichar un perfil de esta experiencia y prestigio. "Es un profesional top, que viene con la idea hacer un trabajo de acondicionamiento hasta agosto, cuando empezaríamos el trabajo de campo", ya que no está previsto que la liga comience antes de finales de septiembre.

"Sabemos que la nueva categoría nos va a exigir a nivel físico, el juego irá más rápido, con mayor ritmo y velocidad y tenemos que adaptarnos". Para conseguirlo, la mejora condicional es imprescindible, de ahí que el club contactase con Carballo para realizar este trabajo durante el mes de julio, al que los jugadores se prestan con ilusión y responsabilidad, pese a no recibir compensación económica alguna, a diferencia de otros deportes.

El nuevo preparador físico estará con el equipo durante toda la temporada, formando parte de un cuerpo técnico en el que Lema contará con la colaboración de Diego Collazo y de David Losada, entrenador del M18 que volverá a involucrarse en el sénior para echar una mano. En cuanto a la plantilla, tampoco se esperan grandes cambios. Si bien, está confirmada la baja esta temporada de Eire, que se toma un año sabático. "La base del equipo va a ser la misma", dice Lema, tirando de la base con la promoción de Sergio y Mateo desde el equipo juvenil. También está previsto el regreso de otro canterano, Emilio Rañó.

En cuanto a rivales, todavía no se conoce la composición definitiva del grupo. De Galicia están confirmados Vigo y Crat Coruña. Y de Castilla y León, Salvador de Valladolid B, Palencia y León, a la espera de que los asturianos, Gijón y Oviedo, completen la liga. "En cuanto a desplazamientos es un grupo viable, pero en lo deportivo para nosotros va a ser muy exigente".

Os Ingleses Rugby Club Vilagarcía celebra este jueves su asamblea general ordinaria en el local social, situado en la calle Álvaro Cunqueiro, a partir de las 20.30 horas en primera convocatoria y 21 horas en segunda. Desde el club animan a la masa social a acudir, ya que se abordarán cuestiones importantes como la presentación y aprobación de las cuentas, el balance deportivo y la presentación del acuerdo de filialidad con Pontevedra Mareantes Rugby Club.

El orden del día también incluye la actualización de las cuotas de socios protectores y la presentación y aprobación, si procede, del presupuesto. El cambio de categoría supone todo un reto en lo económico para Os Ingleses, pero en el club están convencidos de que Vilagarcía y los diferentes patrocinadores y colaboradores les respaldarán para poder afrontarlo. Y es que deberán hacer frente a un considerable aumento presupuestario. Las licencias ascenderán a cerca de 20.000 euros, el canon federativo oscila entre 12.000 y 15.000, y cada partido en casa implica una serie de requisitos (ambulancia, médico, retransmisión streaming) que pueden alcanzar los 600 euros.