La exterior Lisa Tesson llega al Cortegada desde Gijón aportar energía y puntos

Lisa Tesson llega al Cortegada tras firma una buena temporada en la liga con el Siroko Gijón Siroko Gijón Basket

El Mariscos Antón Cortegada anuncia el fichaje de la base-escolta Lisa Tesson, de 23 años, que llega a Vilagarcía procedente del Gijón, donde esta temporada promedió 8 puntos, 3,3 rebotes y 2.4 asistencias en Liga Femenina 2. Tesson, que mide 1,70 metros, llegó a Gijón tras cuatro años de experiencia universitaria en Central Michigan University, donde destacó por su versatilidad y capacidad para aportar tanto en ataque como en defensa. En España se adaptó bien este curso a la categoría y el Cortegada la padeció en el partido de la primera vuelta ante el Siroko jugado en Gijón, en el que Tesson anotó 16 puntos (3/5 en triples).

Se trata de una jugadora "rápida, intensa, con gran visión de juego y tiro exterior", por lo que ahora aportará esa energía y electricidad al equipo que dirige David Bernárdez. "Lisa destaca por su capacidad para generar ventajas en transición, su lectura del pick and roll y su habilidad para anotar o encontrar a la compañera mejor situada. Además, su amenaza desde el perímetro obligará a las defensas rivales a estar siempre alerta". "Su impacto no termina ahí. En defensa, su agresividad, su capacidad para presionar toda la pista y su instinto para robar balones la convierten en una jugadora capaz de cambiar el ritmo de cualquier partido".

Lisa Tesson, nacida en Montreal y que tiene nacionalidad francesa, se convierte en el segundo fichaje del Cortegada tras la alero vasca Naroa Zabala (23 años, 1,75 metros), que llegó del Magec Tías Lanzarote, donde promedió 13,5 puntos y 5 rebotes. El equipo vilagarciano incorpora, por tanto, dos jugadoras que conocen la liga y vienen de hacer buenos números, reemplazando de esta forma a Blanca Manivesa y Gara Jorge, que ficharon por el CB Isla Bonita tinerfeño.

Con las renovaciones de Cris Loureiro, Marta Sanmartín y María Angulo, la plantilla del Mariscos Antón Cortegada ya cuenta con 5 jugadoras.