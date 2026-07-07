Irene Noya anota 11 puntos en la holgada victoria de España ante Croacia 

La selección española U20 cierra la primera fase invicta en el Europeo FIBA

Irene Noya continúa su pleno de victorias con la Selección Española U20 en el Europeo que se está disputando en Lutuania. España cerró la fase de grupos aplastando a Croacia (55-88) en un partido en el que la vilagarciana anotó 11 puntos, capturó 6 rebotes y repartió 2 asistencias, Irene dominó debajo del aro y las croatas intentaron frenarla a base faltas, por lo que la mayor parte de su anotación llegó desde el tiro libre.

Tras ganar a Israel, Lituania y Croacia, España finaliza primera del grupo A y se medirá este miércoles en octavos de final a Suecia, que fue cuarto del grupo B al perder sus tres partidos ante Alemania, Letonia y Hungría.

La vilagarciana de la Universidad de Illinois está, completando una buena actuación en el Europe. Se estrenó con 4 puntos en el primer partido, anotó 12 en el segundo y se ha ido por encima de los dobles dígitos también en el tercero. La selección que entrena Rubén Burgos afrontará ahora los decisivos cruces con el objetivo de pelear por una medalla. Irene ya se colgó el bronce el pasado verano en el Mundial U19 en Chequia.