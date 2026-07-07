El Náutico Pontecesures mantiene su pleno de victorias en la Liga Provincial

Para el club cesureño supone la cuarta victoria en la liga y se reafirma como líder indiscutible da

La Liga Provincial de Pontevedra “O Noso Club 2026” regresó el sábado al embalse de Verducido con la disputa de la cuarta jornada, con victoria de nuevo para el Club Náutico Pontecesures, con un total de 7.895 puntos. El segundo puesto fue para el Club Náutico O Muíño de Ribadumia, con 7.069 puntos, mientras que el Club Cofradía Pescadores Portonovo completó el podio con 5.416 puntos. Para el club cesureño supone la cuarta victoria en la liga y se reafirma como líder indiscutible.

Hubo numerosas medallas para los canteranos de los clubes arousanos, destacando las victorias en prebenajmín de Mark Cabaleiro (CMDC Breogán do Grove) y de Xiana Fabeiro (Náutico Pontecesures). En benjamín A ganó Gala Rodríguez (Portonovo) y el alevín b Diego Miguens (As Torres-Romería Vikinga) y Carmen Pérez (O Muíño de Ribadumia).

En las pruebas de canoa también fueron varios los deportistas arousanos los que se subieron a lo más alto del podio. En alevín A ganaron Aaron Mosteiro y Sara Cascallar, ambos del Náutico Pontecesures. Enzo Rodríguez (Portonovo) se impuso en infantil B K1 y Marta Ordóñez (Náutico Pontecesures) ganó la prueba femenina. Izan Santos y Narah Cancela (Pontecesures) vencieron en canoa infantil B. En infantil A K1 masculino se impuso Noel Piñeiro (Portonovo).