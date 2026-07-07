El CX Fontecarmoa logra cuatro podios en el Centro Comercial Arousa

Irene Diz recibe el premio de manos del concejal Álvaro Carou da

El Club Xadrez Fontecarmoa organizó el sábado la XII edición del Master Centro Comercial Arousa 2026, que contó con la colaboración de la Fundación de Deportes y el patrocinado del establecimiento. La participación fue muy numerosa, al reunir a 160 ajedrecistas de toda Galicia en las categorías sénior, infantil, alevín, benjamines y promesas.

La prueba, incluida en el XIX Circuito Gallego Promoción, contó como es habitual con siete rondas en cada categoría, y todos los jugadores fueron obsequiados con regalos, medallas y trofeos donados por el Centro Comercial Arousa y las diversas empresas que lo integran.

En el abierto absoluto se produjo igualdad en la primera plaza a seis puntos, decantándose la victoria en los desempates hacia el pontevedrés Javier Lema por delante del cambadés del Fontecarmoa César Oubiña. Completaron el podio Miguel Casado de la Escola Xadrez Pontevedra, David Alvarez del Lucena de Vigo y Jorge María del Fontecarmoa, en el quinto peldaño. Importante también la sexta posición de Raúl Brea, jugador local encuadrado actualmente en la Universidad de Salamanca y las novena y décima plazas de sus compañeros del Fontecarmoa Gonzalo Bouza y Ricardo Oubiña, empatados todos ellos a 5 puntos con el quinto clasificado pero siendo perjudicados por los desempates.

Noe Diz Eitor, del Club Ajedrez Padrón, ganó en la categoría Sub 16, ya que la organización estableció diversos tramos de edades. En Sub 18 se impuso Adrián Argudín Fernández, del Xadrez Mos. Mientras que la campeona femenina fue Irene Diz Loroño, del Club Xadrez Fontecarmoa. Mientras que Jesús de la Torre Alfonso, del Club Xadrez Bueu, se impuso en veteranos.

Un total de 160 ajedrecistas disputaron el sábado el torneo en el Centro Comercial Arousa da

En infantiles el podio estuvo muy igualado. Por desempate el oro fue para el jugador del Lucena de Vigo, Isaac Blanco de la Escola Xadrez Pontevedra. Tercero y algo distanciado, quedó Andrés Cacabelos de la Escola Xadrez de Pontevedra. Victoria en Alevines del noiés Xoel Roo Pérez, del Club Marquiño de A Pobra, por delante de su homónino Xoel Alonso Coto, del Xadrez Mos.

En la categoría para menores de 10 años, el peldaño más alto del podio fue para el ajedrecista de Pontevedra, Martín Lema, que acabó invicto con pleno de victorias, por delante de Pablo Lomba del Laroca de Nigrán.Por último, en la categoría sub 8 ganó Martín Dios, del Club Marquiño, por delante de Brais Alvarez de Valladares y Matías Ramírez, del club anfitrión CX Fontecarmoa.