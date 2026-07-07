Deportes
El Cortegada se cruzará con rivales madrileños esta temporada en el grupo A de Liga Femenina 2
También viajará a Canarias, Asturias, Segovia y Plasencia
El Mariscos Antón Cortegada ya conoce a sus rivales de grupo esta temporada en Liga Femenina 2. Las vilagarcianas serán el único equipo gallego en el grupo y tendrán que viajar a Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Canarias.
Sus rivales de las "islas afortunadas" serán el CB Isla Bonita tinerfeña, Spar Gran Canaria y Magec Tías. En Asturias visitará al ADBA Avilés y al Siroko Gijón, mientras que viajará a la capital de España para medirse al Distrito Olímpico, CB Las Rozas, CB Pozuelo, CB Cuidad de Móstoles, Alcobendas y Real Canoe. Además visitará en Segovia (Cochinillo Segoviano) y Plasencia (Extremadura Miralvalle).