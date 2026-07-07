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Diario de Arousa

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Deportes

El Cortegada se cruzará con rivales madrileños esta temporada en el grupo A de Liga Femenina 2

También viajará a Canarias, Asturias, Segovia y Plasencia

Gonzalo Sánchez
07/07/2026 17:18
Cortegada vs Tarragona
El Mariscos Antón Cortegada cambia de rivales esta temporada y viajará a Madrid y Canarias
Mónica Ferreirós
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El Mariscos Antón Cortegada ya conoce a sus rivales de grupo esta temporada en Liga Femenina 2. Las vilagarcianas serán el único equipo gallego en el grupo y tendrán que viajar a Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Canarias. 

Sus rivales de las "islas afortunadas" serán el CB Isla Bonita tinerfeña, Spar Gran Canaria y Magec Tías. En Asturias visitará al ADBA Avilés y al Siroko Gijón, mientras que viajará a la capital de España para medirse al Distrito Olímpico, CB Las Rozas, CB Pozuelo, CB Cuidad de Móstoles, Alcobendas y Real Canoe. Además visitará en Segovia (Cochinillo Segoviano) y Plasencia (Extremadura Miralvalle).

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