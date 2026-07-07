El Céltiga ficha al veterano delantero argentino Gastón Cellerino, de 40 años

Cellerino pugna con Aram en la visita del Gran Peña a Barraña esta temporada T.M.

El Céltiga anuncia la contratación del veterano delantero argentino Gastón Cellerino, que a sus 40 años se mantiene en activo en Tercera tras jugar la pasada temporada en el Gran Peña, donde anotó 10 goles.

Cellerino completa el ataque isleño, en el que figuran Fran López, que fue su compañero este año en el equipo vigués, y el ribeirense Jose Sobrido, por lo que Luis Carro dispone de tres piezas de diferente perfil que incluso pueden ser complementarias. Cellerino es un delantero tanque de área, con muchísima facilidad y solvencia rematadora.

A pesar de su veteranía sigue haciendo buenas cifras de goles. Marcó 8 con la UD Ourense en la temporada del ascenso a Segunda RFEF e hizo 12 y 15 los dos cursos anteriores en el Rápido de Bouzas.

Además de goles, presencia en área, juego de espaldas y dominio del juego aéreo, Cellerino aportará experiencia al vestuario, ya que le avala una dilatada carrera deportiva en el fútbol profesional, ya que jugó en Primera División en Perú, Uruguay, Chile, Bolivia, Malasia, Argentina (Racing) e Italia (Livorno), además de defender la camiseta del RC Celta en Segunda División.

Gastón Cellerino es el noveno fichaje. Se une a Guille López (Moaña), los defensas Odilo y Ginto (Gran Peña) y los atacantes Facu Moreyra (Boiro) y Fran López (Gran Peña). La plantilla cuenta ahora con 18 futbolistas, ya que continúan Manu Táboas, Santi Figueroa, Carlos Gómez, Óscar Iglesias, David Giráldez, Julio Rey, Nico del Río, Anxo y José Sobrido. Y desde el equipo juvenil promociona Martiño.