Vilagarcía está representada con 41 deportistas nos XVI Xogos do Eixo Atlántico
A delegación participará na competición en Santiago nas modalidades de balonmán, atletismo e atletismo adaptado
O Concello de Vilagarcía está representado con 41 deportistas nos XVI Xogos do Eixo Atlántico que se desenvolven esta semana en Santiago. A delegación local participará na competición nas modalidades de balonmán, atletismo e atletismo adaptado a través do Club de Balonmán Arousa (con 13 xogadores), o Club de Atletismo Mazí (17) e o Club Polideportivo de Educación Especial (11). Todos eles participaron onte na cerimonia inaugural trasladada ao estadio Verónica Boquete, en San Lázaro, debido ás altas temperaturas da xornada. A competición para os vilagarciáns iníciase hoxe pola mañá coas probas de atletismo, que se desenvolverán no estadio universitario, e cos partidos de balonmán a celebrar no pavillón de Roxos.
Ademais dos xogadores, forman parte da delegación local os adestradores e delegados de cada un dos clubs, ademais do director deportivo da Fundación Municipal de Deportes do Concello, encargado de coordinar a actividade do grupo.
Os Xogos do Eixo Atlántico celébranse anualmente e van rotando a súa sede entre as cidades que forman parte da eurorexión, composta por municipios de Galicia e norte de Portugal. Na edición deste ano está prevista a participación de preto de 2.000 deportistas das categorías xuvenís.