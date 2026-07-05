Sanxenxo rinde homenaje al Saraiba do Mar por sus éxitos en el Campeonato de España de Fútbol Sala

El Saraiba do Mar regresó de Madrid como campeón de España benjamín y subcampeón alevín

El Concello de Sanxenxo rindió homenaje a los equipos femeninos sub 10 y sub 12 del Saraiba do Mar, cuyas jugadoras que se proclamaron respectivamente campeonas y subcampeonas de España de fútbol sala en Madrid hace unas semanas. El alcalde Telmo Martín, acompañado por el concejal de Deportes Marcos Guisasola, recibió a jugadoras y técnicos para felicitarlas por sus grandes resultados, todavía en etapa formativa.

El alcalde Telmo Martín y el concejal Marcos Guisasola recibieron a las jugadoras en el Concello

El equipo benjamín superó en la final disputada en el pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas al AD Alcorcón FSF por un resultrado de 6-3. La jugarora Vera Teran fue la protagonista del encuentro al marcar cuatro de los seis goles de las de Sanxenxo, que remontaron un 1-3 en contra en la segunda parte. Lola Uyokpeyi y Carla Mouco se sumaron a la fiesta goleadora de Vera Teran para darle el título nacional al Saraiba, que de esta forma vio recompensado el trabajo realizado los últimos años, tanto de captación como desarrollo y potenciación del talento de las niñas sobre la pista de fútbol sala. Eli Otero, Carla Mouco, Vera Teran, Lola Uyokpeyi y Catalina Sanmartín, Valentina Solla, Mariña Juviño, Sara Masip, María Gonzaga, Daniela Pazos y Julieta Cal forman la plantilla que se proclamó campeona de España el pasado sábado día 27 de junio. El Saraiba eliminó en la semifinal al CD Playa de Málaga F BS.

Las niñas del Saraiba do Mar tuvieron un reconocimiento en el Concello

En Las Rozas también disputó la final por el título nacional el equipo alevín del Saraiba, que superó en la semifinal al CDE FSF Villacañas de Toledo. En el partido por el título cedió ante el Sant Joan Despí CFS por 0-3 en un partido bastante igualado y que no se resolvió hasta la segunda parte. La diferencia física fue determinante, puesto que la mayor parte de las jugadoras gallegas son todavía de primer año alevín. Por las de Sanxenxo jugaron Valentina Otero, Adriana Trigo, Nayara Alfonso, Candela Comesaña, Nair Aguin, Martina Otero, Carla Caneda, Yaiza Martínez, Sara Losada, Atteneri Buceta y Vera Aspres.

Las campeonas e España levantan el trofeo en Las Rozas

Estos dos éxitos a nivel nacional colocan al Saraiba do Mar como un referente en el futbol sala femenino de formación en España. “Para un club y un municipio tan pequeño como Sanxenxo, regresar de un Campeonato de España con un título nacional y un subcampeonato es un logro extraordinario, fruto del esfuerzo, el compromiso y la pasión de jugadoras, familias, entrenadores y de todas las personas que forman parte de Saraiba”, explican con orgullo desde la entidad. El Concello de Sanxenxo, que fletó el autobús en el que viajaron las deportistas a Madrid, les rendió homenaje por su extraordinaria gesta.