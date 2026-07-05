Irene Noya guía a España en la victoria ante Lituania en el Europeo U20
La vilagarciana, con 12 puntos, fue la segunda máxima anotadora de su equipo, que se impuso en la prórroga a las anfitrionas y lidera su grupo
La Selección Española U20 femenina sumó su segunda victoria en el Campeonato de Europa que se está celebrando en Lituania al vencer a la anfitrionas por 77-69. La vilagarciana Irene Noya fue una de las destacas en el equipo español, al anotar 12 puntos y capturar 4 rebotes en 17 minutos en pista. El partido fue muy igualado, tanto que fue necesaria una prórroga, en la que la selección que dirige Rubén Burgos se volvió a fajar en defensa y encarriló la victoria con madurez, y también con las hechuras y competitividad que el pasado verano le dieron a esta generación el bronce mundialista.
La vilagarciana de la Universidad de Illinois lideró a España en momentos complicados durante el partido jugado en Klaipeda. Fue la segunda máxima anotadora del equipo tras Carla Osma (16 puntos) y empatada con la ourensana Inés Sotelo. Irene acabó con 10 de valoración y buenas sensaciones y porcentajes, e incluso anotó un triple.
Con esta victoria, España se sitúa líder del grupo A con 4 puntos, a falta de jugar con Croacia, que perdió sus dos partidos ante Lituania e Israel. España se medirá este lunes a partir de las 14.30 horas a las croatas con el objetivo de hacer el pleno de victorias y asegurar la primera plaza, que le permitiría cruzarse en octavo de final con el cuarto clasificado del grupo B. Y es que esta primera fase de grupos, sorprendentemente, no es eliminatoria, y las 16 selecciones tendrán la posibilidad de jugar los cruces a partir del martes.