Irene Noya guía a España en la victoria ante Lituania en el Europeo U20

Irene Noya en una acción de defensa durante el partido FIBA

La Selección Española U20 femenina sumó su segunda victoria en el Campeonato de Europa que se está celebrando en Lituania al vencer a la anfitrionas por 77-69. La vilagarciana Irene Noya fue una de las destacas en el equipo español, al anotar 12 puntos y capturar 4 rebotes en 17 minutos en pista. El partido fue muy igualado, tanto que fue necesaria una prórroga, en la que la selección que dirige Rubén Burgos se volvió a fajar en defensa y encarriló la victoria con madurez, y también con las hechuras y competitividad que el pasado verano le dieron a esta generación el bronce mundialista.

La vilagarciana de la Universidad de Illinois lideró a España en momentos complicados durante el partido jugado en Klaipeda. Fue la segunda máxima anotadora del equipo tras Carla Osma (16 puntos) y empatada con la ourensana Inés Sotelo. Irene acabó con 10 de valoración y buenas sensaciones y porcentajes, e incluso anotó un triple.

Las jugadoras españolas celebran su victoria en la prórroga ante las anfitrionas en el Europeo U20 FIBA

Con esta victoria, España se sitúa líder del grupo A con 4 puntos, a falta de jugar con Croacia, que perdió sus dos partidos ante Lituania e Israel. España se medirá este lunes a partir de las 14.30 horas a las croatas con el objetivo de hacer el pleno de victorias y asegurar la primera plaza, que le permitiría cruzarse en octavo de final con el cuarto clasificado del grupo B. Y es que esta primera fase de grupos, sorprendentemente, no es eliminatoria, y las 16 selecciones tendrán la posibilidad de jugar los cruces a partir del martes.