El Talitrus cosecha dos empates en Murcia y acaba décimo su primera participación en Segunda Nacional

El Talitus finaliza décimo su primera temporada en Segunda Nacional de Fútbol Playa Mónica Ferreirós

El Talitrus cerró la primera participación de su historia en la Segunda División Nacional de Fútbol Playa en la décima posición de la clasificación, una vez disputadas las tres últimas en Murcia (Mazarrón y Águilas).

El equipo de Luis Treviño empató 6-6 en su primer partido ante los anfitriones del Águilas, con goles de Alejandro Castiñeiras, Pedro Gómez, Anxo Fernández (2), Manuel Fernández y Sergio Parada. En su segundo compromiso, los vilagarcianos empataron 4-4 ante Alicante en otra demostración de carácter, ya que nunca bajaron los brazos pese al resultado adverso. Isma Herbón, con un hat-trick, y Moussa Fofana anotaron para los gallegos.

En su último compromiso, el Talitrus perdió ante el Bahía de Mazarrón por 7-2, por lo que finaliza la liga décimo con 8 puntos en 11 jornadas. Un buen resultado teniendo en cuenta que se estrenaba en la competición este verano. El Playas de San Javier fue campeón con pleno de victorias y el Torrejón se hizo con la segunda plaza.