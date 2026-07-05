El Céltiga da otro golpe de efecto al mercado de fichajes al incorporar a Manu Fernández

Manu Fernández fue muy importante en la segunda vuelta del Arosa, que le dio el título Gonzalo Salgado

El Céltiga da otro golpe de efecto en el mercado de fichajes al anunciar la incorporación del centrocampista vigués Manu Fernández, que llega procedente del Arosa, donde fue una pieza clave para que los arlequinados lograsen el título y el ascenso esta temporada. Sólo un día después de hacer oficial la contratación del delantero Fran López para reemplazar a Adri Rodríguez, el club isleño suma otro futbolista importante a su plantilla, que además viene de ascender a Segunda RFEF.

Manu Fernández, de 23 años, se formó en la cantera del RC Celta y recaló en el equipo arlequinado en enero, procedente del Calvo Sotelo Puertollano, de Castilla-La Mancha. Debutó ante el Cambados, entrando en la segunda parte, y a partir de ahí encadenó cuatro partidos como titular en el centro del campo que cambiaron el rumbo del conjunto d Gonza Fernández, ya que se saldaron con cuatro victorias. En el Arosa, Manu llegó a jugar en las posiciones de central y lateral derecho durante algunos partidos, si bien donde mejor rindió fue como pivote por delante de los centrales, dando el equilibrio que le faltaba al equipo y mucho dinamismo al juego con balón. Acumuló más de 1.200 minutos desde enero, jugando 13 de los 19 partidos como titular.

Una vez que el Arosa no cerró su continuidad, al hacer efectivas las renovaciones automáticas de otros futbolistas, el Céltiga ha estado trabajando con pico y pala su fichaje varias semanas. Finalmente el director deportivo del club isleño, Edu Charlín, convenció al futbolista, al que considera una pieza importante para el proyecto que volverá a dirigir Luis Carro.

Manu se une a un centro del campo en el que continúan Óscar Iglesias y David Giráldez, a la espera de hacer oficial la incorporación de Sindo, que también llegará del Arosa, por lo que el Céltiga tiene muy bien cubierta la zona ancha de la medular. Manu Fernández es el sexto fichaje el club centenario, tras el portero Guille López (Moaña), los defensas Odilo y Ginto (Gran Peña) y los atacantes Facu Moreyra (Boiro) y Fran López (Gran Peña). Continúan Manu Táboas, Santi Figueroa, Carlos Gómez, Óscar Iglesias, David Giráldez, Julio Rey, Nico del Río, Anxo y José Sobrido. Desde el equipo juvenil promociona Martiño, por lo que la plantilla ya cuenta con 16 futbolistas.