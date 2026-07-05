Dos bronces mundiales se vienen para Arousa desde Canadá

La júnior Silvia Gago y los sub 23 Pedro Torrado y Raúl Fernández, en el podio con sus medallas de bronce en el Mundial de Halifax da

El Campeonato del Mundo de Piragüismo Sprint en categorías júnior y sub 23 que finalizó hoy en Halifax (Canadá) deparó otras dos medallas para Arousa gracias al C2 500 sub 23 del vilagarciano Pedro Torrado y el catoirense Raúl Fernández, ambos de As Torres, y el C4 500 júnior del que formó parte Silvia Gago (Náutico O Muiño de Ribadumia). Ambas canoas fueron tercera en sus respectivas finales y consiguieron la medalla de bronce.

Sin duda uno de los grandes protagonistas de este Mundial para la selección española es Raúl Fernández Busto, que regresa de Canadá con dos medallas mundiales sub 23 a sus 18 años. Si el sábado lograba el oro en C1 200, hoy volvió a subirse al podio junto a su compañero del club catoirense Pedro Torrado. Y lo hicieron en C2 500, modalidad olímpica, al ser terceros con un tiempo de 1:41.11, superando en tres décimas a los polacos en su particular duelo por el bronce. El oro se lo llevaron los húngaros Milan Meszaros y Iliasz Mitropoulos (1:40.02), mientras que la plata fue para los chinos Liu Ding y Qingshan Yu (1:40.71).

Pedro Torrado y Raúl Fernández muerden la medalla de bronce en el podio cedida

Silvia Gago consiguió su objetivo de volverse con una presea de Canadá. La mejor canoísta júnior esta temporada en España lo hizo en la prueba de C4 500, junto a Alba Lago (Ciudad de Pontevedra), Irene Lahoz (Monkayak Hiberus) y a Lucía Pizarro (Aranjuez). Las españolas ganaron la batalla por el bronce a la tripulación francesa, a la que aventajaron en dos décimas en meta con un tiempo de 1:53.63. El oro fue para las canadienses (1:50.68) y la plata para las chinas (1:52.66).

Silvia Gago, en el podio con su bronce mundialista da

La joven barresa-isleña se sacó de esta forma un peso de encima, después de que unos minutos antes tuviese que remar la final de C1 200, en la que fue octava con un tiempo de 49.96. Silvia, que llegaba a este Mundial tras una extraordinaria temporada en la que dominó la canoa en España, ambicionaba un podio después de ser sexta junto a Pizarro en la prueba de C2 500, también olímpica, y la medalla le llegó en la embarcación de equipos.

La palista del club ribadumiense cerró su participación mundialista con una tercera final ayer domingo, la de C1 5000 relevos mixtos junto a Alejandro Pérez (Fluvial de Lugo). Acabaron octavos, sin fortuna durante la prueba ya que Alejandro iba quinto cuando se enganchó con el ucraniano, por lo que llegó al primer porteo noveno y bastante descolgado. Pese a ello, la dupla gallega peleó hasta el final, logrando superar a la pareja italiana ya en la última vuelta. Acabaron con un tiempo de 29:24.21, superando también a japoneses y norteamericanos.

Muy cerca de las medallas se quedaron la grovense Valeria Oliveira y Nerea Novo (Náutico de Pontecesures) en el C4 500 sub 23 junto a Elena Gómez-Millán y Claudia Couto (Tudense). Las españolas fueron cuartas con un tiempo de 1:53.22, a menos de dos segundos del bronce que se llevaron las canadienses.

Nerea también tomó parte en la prueba de C1 5000 Sub 23 relevos mixto junto a Nerea Novo junto a David Olivares. La dupla española, después de quedarse rezagado el palista, finalizó en octava plaza con un tiempo de28:57.26, por delante de las parejas polaca, japonesa y australiana.