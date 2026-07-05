Cabo de Cruz gaña en Meira e ponse líder da Liga Galega de Traiñeiras
Rianxo venceu o sábado na Pobra na Liga B, mentres que Amegrove fixo dous terceiros postos na Liga Feminina
Cabo de Cruz logrou a seu primeiro triunfo na Liga Galega A de traiñeiras ao vencer o sábado na XII Bandeira Illa do Samertolameu en Meira, onde as altas temperaturas e alerta por calor obligaron a modificar o horario para as 20 horas. O triunfo ademais outorga a camisola de líder á embarcación de Boiro, que remou na quenda de honra con Mecos (cuarto), Tirán e os anfitrións de Meira. No primeiro dos catro longos, a tripulación do Barbanza tomou 2 segundos de vantaxe respecto aos locais, 4” respecto á outra traiñeira de Moaña e distanciouse en 9” do barco do Grove, que se situaba quinto ao quedar a 4” do rexistro marcado por Bueu-Simei na quenda intermedia.
Cabo e Samertolameu destacáronse no segundo longo, coa diferenza aumentando a 3” a prol dos boirenses. Foi no terceiro parcial cando o equipo que tras 13 anos na Liga Euskolabel regresa esta temporada á Liga Galega de Traiñeiras rachou a regata. Ampliou a súa renda a 6” e na chegada ás boias de meta acabou impoñéndose por unha marxe de 12” sobre os anfitrións. Empatados a puntos no máis alto da xeral, a condición de líder pertence a Cabo como gañadora da última xornada disputada. Tirán Pereira concluíu a 28” de Cabo na terceira posición e dende o terceiro longo Mecos mellorou as referencias de Bueu Simei. Menos de 3” de diferenza houbo entre a cuarta e a quinta clasificada.
"Saíunos unha regata bastante boa", reconoce Iago Davila. "Xa en igualdade condicións cos rivais. Iso fixo que as diferencias foran en función do rendemento de cada traiñeira e conseguimos marcar uns tempos bastantes xeitosos. Meira saíu moi motivado a rachar a regata, pero logo fóronse quedando gradualmente. Nós mantivemos unha velocidade bastante boa, aínda que hai cousiñas que mellorar", comenta o adestrador de Cabo, bastante satisfeito con esta primeira bandeira. Cabo lidera a xeral da liga con 19 puntos, os mesmos que suma Samertolameu. Tirán e Mecos están empatados xusto por detrás con 15 puntos. A vindeira proba será o sábado na XXXI Bandeira Concello de Bueu.
Polo que respecta á Liga B, Rianxo levouse a XXI Bandeira Concello da Pobra o sábado cun tempo de 21:15:11, mellorando en oito segundos o tempo dos anfitrións. No terceiro posto aacabou Salgado Perillo, por diante de Cabo de Cruz B (21:51,15) e Náutico de Ribeira (22:04,89). Os rianxeiros, polo tanto, son os primeiros líderes da xeral.
Tamén o sábado na Pobra estreouse a Liga Feminina Galega esta tempada. A vitoria foi para Salgado Perillo (11:01,72), que aventaxou en 9 segundos a Chapela e en 10 Amegrove, que foi terceira por diante de Tirán. Este domingo a Liga Feminina disputou a sua segunda proba do calendario, e a I Bandeira Feminina de Esteiro volveu ser para Salgado Perillo (10:47,44), esta vez con 6 segundos sobre Chapela e 7 sobre Amegrove, que é terceiro na xeral con 12 puntos, a dous das de Redondela e a 6 do líder.