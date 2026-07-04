“Ver a tantas niñas en este campus indica que aquí hay cultura de baloncesto”

Anna Cruz charla con jugadoras del campus en uno de los entrenamientos en Fexdega Diego Couso

El Campus EncestaRías echó ayer el cierre a la primera semana de actividades, en la que un total de 115 campers disfrutaron de toda una experiencia formativa y lúdica con el baloncesto como protagonista. En la edición de este año, la octava, los participantes tienen el privilegio de ponerse a las órdenes de una leyenda del baloncesto femenino español, la catalana Anna Cruz (Barcelona, 27 de octubre de 1986). La escolta, ya retirada, tiene un extraordinario palmarés, en el que destacan su título de la WNBA con Minnesota Lynx, la Euroliga con el Dynamo Kursk ruso o los éxitos logrados con la Selección Española: plata olímpica, subcampeona mundial, tres veces campeona de Europa...

Anna comparte conocimientos y experiencias en Vilagarcía estos días, con amabilidad, cercanía y humildad, siendo una pieza más en el amplio engranaje de personas que trabajan para que los campers vivan una semana que no olvidarán jamás.

La campeona de la WNBA Anna Cruz está en Vilagarcía estos días participando en la octava edición del Campus de baloncesto EncestaRías Diego Couso

¿Es habitual que acudas a este tipo de campus?

La verdad es que en verano suelo ir a un par de ellos, pero este de Vilagarcía tiene algo especial. El ambiente entre los entrenadores y los niños es muy familiar. Llevo aquí pocos días pero la acogida ha sido brutal. Hay muy buenos entrenadores, con muy buena sintonía entre ellos y con los campers. Me parece un campus de diez.

Entiendo que intentas aconsejar y aportar tus experiencias...

Sí, ayer tenían entrenamientos por la mañana y me fui pasando por todas las estaciones para aportar lo que podía, atender sus inquietudes y responder sus preguntas a la hora de replicar los ejercicios, aunque alguno me pareció complicado (risas). Lo que intento es sumar mi granito de arena al campus.

¿Qué recuerdos de basket tienes de tu niñez?

Pues es una etapa que me queda lejos. Cuando era pequeña no había este tipo de campus. Ahora los niños tienen muchísimas alternativas en verano. Creo que es algo que está muy bien, no sólo para mejorar sino para ampliar tu grupo de amistades y sumar experiencias, que es de lo que se trata. Cuando eres tan pequeño el baloncesto es importante, pero la experiencia que te llevas humanamente lo es más y hace que quieran repetir cada año.

¿Cuál es tu vínculo actual con el baloncesto?

Pues estoy comentando partidos de la NBA en Amazon Prime y sigo en el Club Joventut Badalona, en la sección femenina, ayudando y aportando en lo que me piden, tanto en cantera como en el primer equipo. Nunca he dejado de estar vinculada al basket, es algo que tenía claro cuando dejé de jugar porque es lo que llevo haciendo desde que tenía seis años.

Cuando repasas fríamente tu palmares, ¿qué piensas?

Ayer cuando me presentaron e iban diciendo todo, pues pensaba que se nota que soy mayor (risas), me ha dado tiempo a estar en muchos sitios y optar a muchos títulos. La verdad es que he hecho como el “check” en casi todas las competiciones que he disputado y estoy muy contenta. Ahora que llevo un año retirada, creo que es para estar orgullosa de la carrera que he tenido, no sólo por los títulos, sino por la gente que he conocido por el camino. De hecho estoy aquí en Vilagarcía porque conozco a Iria Villar y a su hermano Iván. Sobre todo estoy contenta por los vínculos que me ha ofrecido el baloncesto.

Anna Curz junto a Diego Doval, presidente de la Asociación EncestaRías Diego Couso

Cuando una está enfocada en el día a día del basket profesional, quizá no hay tiempo para disfrutarlo...

Así es, la verdad es que una vez entras en dinámica estás en un bucle de entrenar y competir. No te da tiempo a asimilar realmente lo que estás haciendo. A veces damos por hecho que es fácil conseguir todo esto, pero realmente no es así. He tenido que hipotecar muchas cosas del cuerpo, físicamente y mentalmente también porque es duro. Los últimos años he tenido que convivir con el dolor, mentalmente es difícil y sacrificado, aunque no me arrepiento de nada. Estoy contenta de todos los pasos que dí y de como lo he llevado.

Has tenido muchísimos éxitos con la selección, parece que hay relevo...

Sí, lo hay. Yo creo que ya se ha completado el cambio de ciclo y hay un equipo con aspiraciones a conseguir muchos títulos. El hecho de que seis jugadoras españolas estén en la WNBA ya lo dice todo. Creo que hay un presente y un futuro muy ilusionantes. Creo que van a venir muchos títulos, sin querer meterle presión a Miguel Méndez (risas). A poco que les acompañe la suerte, ya que el talento está ahí, las actitudes y las condiciones físicas también y hay un buen grupo humano, se nota que se llevan bien. Nos esperan años bonitos y de disfrutar con la selección.

Creo que Miguel Méndez vino ayer a Vilagarcía a saludarte...

Sí. También fue mi entrenador en Rivas, hemos compartido mucho. Como persona y entrenador es un diez. Me alegro mucho de que esté donde está y ojalá siga muchos años más.

El seleccionador español Miguel Méndez estuvo el viernes en el parque de A Xunqueira en el 3X3 nocturno del campus

Estás en Vilagarcía, ciudad de baloncesto femenino gracias a la AD Cortegada. ¿Qué recuerdas de los enfrentamientos contra Extrugasa?

Pues era joven. Recuerdo frío en el pabellón y que nunca era un rival fácil. Siempre era difícil ganar en esta pista. Con Sara Gómez coincidí en la selección y a día de hoy somos amigas y mantenemos la relación. Hace poco jugué contra Ferrol y el Celta está ahí, por lo que en Galicia siempre hay buen nivel de baloncesto. Venir a este campus y ver a 115 campers, con tantas jugadoras, es algo de admirar, eso quiere decir que hay cultura de baloncesto aquí y que se apuesta por el femenino.

Recuerdas el frío del ahora pabellón Sara Gómez, pero estos días no hay mucho...

No (risas), la ola de calor también ha llegado aquí, madre mía. Aunque por la noche hay que coger la sudadera, eso en Barcelona no pasa. Aún no te ha dado tiempo a conocer esto... De momento no. Cuando vine en modo jugadora no me daba tiempo a ver nada. Galicia está de moda, se come bien, se vive bien y hay una temperatura más agradable normalmente. Hay playas espectaculares y no descarto volver en mis vacaciones.