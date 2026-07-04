Silvia Gago se mete entre las mejores en C1 200 y remará este domingo tres finales en el Mundial

Silvia Gago remará este domingo tres finales en Halifax da

Silvia Gago logró su clasificación para la final de C1 200 en el Campeonato del Mundo Júnior y Sub 23 que se está celebrando en la localidad canadiense de Halifax. La palista del Náutico O Muiño de Ribadumia fue tercera hoy en su semifinal con un tiempo de 50.54, superando en siete décimas a la alemana Lilli Erhard, por lo que remará este domingo una nueva final, tras ser sexta el viernes junto a Lucía Pizarro (Aranjuez) en C2 500.

Silvia, que sólo fue superada en la semifinal por la brasileña Lorrane Souza (48.48) y la lituana Vanesa Melinauskaite (49.44), remará este domingo un total de tres finales en el Mundial Júnior, puesto que también competirá en C4 500 junto a la propia Lucía y a Alba Lago (Ciudad de Pontevedra) e Irene Lahoz (Monkayak Hiberus), y competirá junto a Ajeandro Pérez (Fluvial de Lugo) en C1 5000 relevos mixtos.