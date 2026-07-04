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Deportes

Silvia Gago se mete entre las mejores en C1 200 y remará este domingo tres finales en el Mundial

La palista júnior del Náutico O Muiño competirá también en la última jornada en Canadá en C4 500 y C1 5000 relevos mixtos

Gonzalo Sánchez
04/07/2026 19:52
Silvia Gago remará este domingo tres finales en Halifax
Silvia Gago remará este domingo tres finales en Halifax
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Silvia Gago logró su clasificación para la final de C1 200 en el Campeonato del Mundo Júnior y Sub 23 que se está celebrando en la localidad canadiense de Halifax. La palista del Náutico O Muiño de Ribadumia fue tercera hoy en su semifinal con un tiempo de 50.54, superando en siete décimas a la alemana Lilli Erhard, por lo que remará este domingo una nueva final, tras ser sexta el viernes junto a Lucía Pizarro (Aranjuez) en C2 500. 

Silvia, que sólo fue superada en la semifinal por la brasileña Lorrane Souza (48.48) y la lituana Vanesa Melinauskaite (49.44), remará este domingo un total de tres finales en el Mundial Júnior, puesto que también competirá en C4 500 junto a la propia Lucía y a Alba Lago (Ciudad de Pontevedra) e Irene Lahoz (Monkayak Hiberus), y competirá junto a Ajeandro Pérez (Fluvial de Lugo) en C1 5000 relevos mixtos.

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