O circuíto 3x3 Urban que organizan Deputación e Federación chega a Vilagarcía a vindeira fin de semana
De participación gratuíta, dispútase para as categorías minibasket, infantil, cadete e júnior. A inscrición está aberta de forma telemática na páxina web da Fegaba
A Deputación de Pontevedra e a Federación Galega de Baloncesto poñen en marcha o circuíto 3x3 Urban, que percorrerá tres localidades da provincia ao longo do mes de xullo. A competición, de participación gratuíta, está aberta tanto a xogadoras e xogadores federados como non federados.
O evento parará en Vilagarcía a vindeira fin de semana (11 e 12 de xullo), por Vigo (18 e 19 de xullo), e A Estrada (25 e 26 de xullo). En cada sede, a competición desenvolverase ao longo de dúas xornadas. O primeiro día disputaranse as categorías minibasket e infantil, ambas mixtas, mentres que o segundo será a quenda das categorías cadete e júnior, con competición feminina e masculina ou mixta en función do número de equipos inscritos.
Os equipos estarán formados por un mínimo de tres e un máximo de catro xogadores ou xogadoras e deberán designar unha persoa responsable maior de idade que actúe como interlocutora coa organización. As prazas son limitadas en cada categoría. A inscrición xa está aberta de forma telemática na páxina web da Federación.