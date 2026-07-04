Irene Noya debuta con triunfo en el Europeo U20 de Lituania

Irene Noya se eleva en una acción del primer partido del Europeo FIBA

La joven pívot vilagarciana Irene Noya debutó con victoria en el Campeonato de Europa U20 que se celebra en Lituania. España se impuso en Klaipeda a Israel 66-68 y la jugadora de la Universidad de Illinois anotó 4 puntos y capturó 3 rebotes en algo más de once minutos en pista.

A la selección le tocó voltear una situación complicada en su estreno, ya que estaba siete puntos abajo en el inicio del último cuarto. España, a través de su defensa y del espíritu competitivo con la que esta generación logró el pasado verano el bronce en el Mundial U19 celebrado en la República Checa, llegó a tiempo para resolver la papeleta a base de tiros libres y de apretar atrás.

El rival, liderada por una Gal Raviv (Universidad de Miami) que anotó 33 puntos, dispuso de un último triple para ganar, pero el balón no entró. El equipo de Rubén Burgos jugará este domingo su segundo partido, ante las anfitrionas de Lituania. España está encuadrado en el Grupo A del Europeo, también junto a Croacia. En total participan un total de 16 selecciones y la U20 española defiende el título logrado el pasado año en Matosinhos (Portugal). Desde que se celebra el Europeo en esta categoría (año 200), España es el país más laureado en la cita continental con 10 oros, además de 4 platas y un bronce.