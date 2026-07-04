Fran López llega al Céltiga para reemplazar a Adri Rodríguez

Fran López, de 24 años, llega al Céltiga tras marcar 16 goles esta temporada en el Gran Peña. que acabó sexto cedida

El Celtiga ficha al delantero coruñés Fran López para reemplazar al pichichi Adri Rodríguez, que se fue a la Sarriana. El quinto refuerzo de los rojiblancos llega procedente del Gran Peña, donde marcó 16 goles en 32 partidos, jugando más de 2.600 minutos.

Fran, a sus 24 años, demostró en esta última temporada en el equipo vigués que es uno de los mejores atacantes de la categoría. De hecho sus goles permitieron al Gran Peña luchar por el play-off hasta la última jornada, quedándose a un solo punto de la quinta plaza.

El nuevo jugador del Céltiga se formó en las categorías inferiores del Celta y marcó 19 goles en su último año juvenil en División de Honor. Llegó a debutar con el Fortuna. En el equipo C (Gran Peña), marcó 19 goles en Preferente la temporada del ascenso en su primer año sénior, y 7 goles en Tercera RFEF en el segundo. El tercero lo empezó en el Compostela antes de recalar en el filial del Pontevedra. La pasada campaña militó en el Alondras (5 goles) y en esta explotó definitivamente en la categoría en cuanto a cifras. De hecjho fue el segundo máximo artillero de Tercera tras el propio Adrián Rodríguez.

El director deportivo del Céltiga, Edu Charlín, continúa trabajando en el capítulo de fichajes, ya que tiene otros jugadores muy avanzados que el club anunciará los próximos días. El Céltiga está encontrado un buen caladero en Vigo en el Gran Peña, al margen del Arosa, ya que uno de los futbolistas que tiene cerrado el club de A Illa es el joven Sindo.

Fran López se une a la lista de nuevos refuerzos en la que figuran el portero Guille López (Moaña), los defensas Odilo y Ginto (Gran Peña) y el atacante Facu Moreyra (Boiro). Continúan en plantilla Manu Táboas, Santi Figueroa, Carlos Gómez, Óscar Iglesias, David Giráldez, Julio Rey, Nico del Río, Anxo y José Sobrido. Desde el equipo juvenil promociona Martiño. La plantilla va tomando forma.