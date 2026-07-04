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Deportes

El Portonovo cambia la mitad de su plantilla para competir en Tercera

El club anuncia las bajas de Mateo García, Joel, Pablito, Adrián, Gael García, Mateo Presas, Lezcano, Brais Bernárdez, Keko Dieguito, por estudios, y Roi Devesa (Compostela). Hay diez renovaciones

Gonzalo Sánchez
04/07/2026 06:40
ascenso del portonovo a tercera división portonovo vs lemos árbitros escoltados enfrentamientos entre jugadores y afición
El Portonovo vcelebró hace unas semanas su ascenso y ya trabaja para hacer una plantilla competitiva en Tercera RFEF
Gonzalo Salgado
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El Portonovo anuncia once bajas y diez renovaciones en su plantilla de cara a la temporada 2026-2027, en la que competirá en Tercera RFEF. El técnico Minso Vidal, máximo responsable en la confección de la plantilla, ha tomado la decisión de realizar algunos cambios debido al salto de categoría, y también para adecuarse a la normativa que sólo permite contar con 16 fichas sénior (mayores de 23 años). No continúan en Baltar Mateo García, Joel, Pablito, Adrián García, Gael García, Mateo Presas, Fernando Lezcano, Brais Bernárdez ni Keko. Además de Diegui, que se marcha fuera de España por motivos de estudios, y de un Roi Devesa que recalará en el Compostela.

En el capítulo de renovaciones, continúan Diego Dadín, Diego Abal, Eloy Rosal, Juan Barbeito, Marcos Prado, Carlos Martínez, Jesús Barbeito, Moncho, Pablo Lede y Tymo. Una vez tomadas estas decisiones, el Portonovo deberá abrir el capítulo de fichajes. Junto al Antela ha sido el último equipo en ascender, por lo que llega con el mercado avanzado, pero el trabajo previo de seguimiento, contar con una directiva seria que cumple en tiempo y forma con los pagos, y unas instalaciones como Baltar juegan a su favor para conseguir los refuerzos a los que aspira.

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