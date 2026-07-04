El catoirense Raúl Fernández Busto, campeón del Mundo Sub 23 en Canadá

Raúl Fernández Busto, nuevo campeón del Mundo Sub 23 RFEP

El catoirense Raúl Fernández es el nuevo campeón del mundo Sub 23 en la distancia de C1 200 tras completar una formidable regata esta tarde en Halifax (Canadá), donde se está celebrando el Mundial. El canoísta de Club As Torres Romería Vikinga de Catoira se impuso en una final muy reñida, en la que demostró su potencial y recogió el fruto a todo el trabajo sembrado en los últimos meses.

Raúl logró el título mundial con un tiempo de 41.38, superando al húngaro Gergo Rumi y al georgiano Aleksandre Tsivtsivadze en casi dos décimas en espectacular final. A sus 18 años, Raúl Fernádez Busto, que está en el grupo de entrenamiento del CGTD en Pontevedra, consigue un oro mundialista para el club catoirense y refleja su capacidad en el piragüismo, deporte en el que se centró tras la pandemia tras dar sus primeros pasos en el fútbol.

El palista catoirense hizo una regata formidable para colgarse el oro RFEP

Raúl y su compañero de As Torres Pedro Torrado remarán este domingo la final de C2 500, tras lograr el pase al ser segundos en su serie con un tiempo de 1:53.31. El catoirense y el vilagarciano tratarán de hacer una buena regata en la distancia olímpica, en la que hay mucho nivel en el Mundial de Canadá.

Esta tarde también disputaron la final de C2 200 en categoría sub 23 la grovense Valeria Oliveira y Nerea Novo (Pontecesures), quedándose a las puertas de subirse al podio. Las arousanas fueron cuartas con un tiempo de 46.85, a sólo dos décimas del bronce que se llevaron las canadienses Ruby Muhl y Charlotte Desy. El oro fue para las chinas Miao Zhang y Hongyan Yan (45.09), mientras que se hicieron con la plata las ucranianas Iryna Nedilko e Iryna Ferodiv (45.13).

Valeria y Nerea tendrán la oportunidad de volver a pelear por las medallas este domingo, ya que remarán la final de C4 500 junto a Elena Gómez-Millán y Claudia Couto (Tudense). Además Nerea, junto a David Olivares, disputará el C1 5000 relevos mixtos.