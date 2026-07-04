El campus EncestaRías cierra hoy su primera semana ya con Anna Cruz en Vilagarcía

El Campus EncestaRías realizó la foto oficial esta mañana con la presencia de Anna Cruz Gonzalo Salgado

El Campus EncestaRías realizó la foto oficial del primer turno de esta edición de 2026, en la que un total de 115 campers están aprendiendo y disfrutando a las órdenes de entrenadores y jugadoras de nivel. La campeona de la WNBA Anna Cruz es una de ellas. Llegó a Vilagarcía para compartir conocimientos y experiencias con los niños y niñas que participan en el campus, que se desarrolla en los pabellones Sara Gómez, Fontecarmoa, en las pistas de Fexdega y colegio A Lomba.

Cruz es una leyenda del baloncesto español, además del título de la máxima competición norteamericana en las filas del Minnesota Lynx, también conquistó la Euroliga con el Dynamo Kursk ruso. Con la selección española fue plata olímpica en los Juegos de Río 2016, plata en el Mundial del 2014 y tiene dos bronces mundiales y cinco medallas en Campeonatos de Europa, tres de ellas de oro.

Además del trabajo relacionado con el baloncesto, los campers disfrutaron durante la semana de actividades paralelas, como veladas en la playa de As Sinas, donde se alojan algunos de los participantes en el Hotel Leal, bautimos de mar al navegar en barcos de vela ligera merced a la colaboración del Centro Galego de Vela, y la visita al Puppy Park Vilanova para disfrutar de su zona lúdica.

Ayer por la noche tuvo lugar el 3x3 nocturno en el parque de A Xunqueira, con cena incluida, y hoy se llevará a cabo la clausura del primer turno en Fexdega, con concursos, competiciones y premios. A partir de mañana comenzará la segunda semana del evento, que ha batido su récord de participación en esta octava edición al reunir a doscientos campers de entre 9 y 17 años.