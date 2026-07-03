Silvia Gago, sexta en C2 500 en el Mundial Júnior que se celebra en Canadá

Lucía Pizarro y Silvia Gago fueron sextas del mundo en C2 500 júnior cedida

La asturiana Yaiza Novo (Rías Baixas-Boiro) logró la primera medalla para el piragüismo arousano en el Campeonato del Mundo Júnior y Sub 23 que se está celebrando estos días en Halifax (Canadá). Yaiza remó la final de K4 500 Sub23 junto a Natalia Moreira (Ciudad de Pontevedra), Uxía Rodríguez (Kayak Tudense) y Carla Corral (Club Piraguas Sirio-La LLongar), finalizando en tercera posición con un tiempo de 1:37.93. El barco español, que logró su pase a la regata por las medallas al ser segundo en su serie con un tiempo de 1:47.20, sólo por detrás de las húngaras, se quedó de nuevo por detrás de las mismas, mientras que el oro fue para la tripulación eslovaca, que se mostró inexpugnable.

La asturiana Yaiza Novo en la final de K4 hoy en Canadá RFEP

Por su parte, Silvia Gago (Náutico O Muiño de Ribadumia) remó hoy la final de C2 500 junto a junto a Lucía Pizarro (Aranjuez). Las españolas fueron sextas con un tiempo de 2:14.76, quedándose a menos de dos segundos de las medallas. Fueron las canadienses las que rompieron la prueba tras unos primeros 200 metros muy igualados, llevándose el oro por delante de chinas y alemanas. Gago y Pizarro mantuvieron una dura pugna con las brasileñas, que acabaron cuartas, mientras que las húngaras fueron quintas por apenas tres décimas.

Silvia Gago se clasificó para la semifinal de C1 200 júnior con un tiempo de 53.98, por lo que este sábado peleará por colarse en la final. El domingo remará la final de C4 500 junto a la propia Lucía, a Alba Lago (Ciudad de Pontevedra) y a Irene Lahoz (Monkayak Hiberus), y también entará en liza junto a Ajeandro Pérez (Fluvial de Lugo) en C1 5000 relevos mixtos.

En la final de C4 500 sub 23, los palistas de As Torres de Catoira Pedro Torrado y Raúl Fernández remaron junto a Daniel Ros (Aranjuez), y David Olivares (Cuenca), quedándose a las puertas de la medallas al ser cuartos con un tiempo de 1:39.20. El oro fue para el barco húngaro (1:36.63), la plata para los chinos y el bronce para los ucranianos, que superaron en apenas medio segundo al barco español.

Raúl Fernández se metió en la final de C1 200 Sub 23 RFEP

El propio Raúl Fernández (As Torres) remó hoy la semifinal de C1 200 en categoría sub 23, imponiéndose con un tiempo de 42.01, por lo que accede a la final que se disputa esta sábado. Raúl y su compañero de club Pedro Torrado también lograron el billete a la final de C2 500 al ser segundos en su serie con un tiempo de 1:53.31, sólo superados por los polacos. Los palistas de As Torres lucharán por las medallas en esta prueba el domingo. Ambos están haciendo un gran Mundial en Canadá.

Este sábado, en la penúltima jornada del Campeonato del Mundo, reman la final de C2 200 en categoría sub 23 la grovense Valeria Oliveira y Nerea Novo (Pontecesures), que el domingo pelearán por las medallas en C4 500 junto a Elena Gómez-Millán y Claudia Couto (Tudense).