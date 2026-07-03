Pegula no dio opción a Bouzas

Bouzas se despide de Wimbledon tras caer en tercera ronda ante una de las mejores jugadoras del mundo EFE

Jéssica Bouzas se despidió de Wimbledon al perder en tercera ronda ante la norteamericana Jessica Pegula en menos de una hora de juego, 6-1 y 6-3. La número 3 del mundo mostró un nivel excelso, por lo que no hubo lugar a la machada en la pista 2 del All England Club. La joven arousana sólo estuvo una vez por encima en el marcador al inicio del segundo set, pero en ningún momento pudo cambiar el guión de un partido que dominó su oponente con enorme consistencia y fiabilidad, sin que pareciese costarle jugar tan bien al tenis.

Y es que Pegula demostró que este puede ser su año en hierba. Hace unas semanas jugó ya a gran nivel en el WTA 500 de Berlín, donde llegó a la final dejando en el camino a Aryna Sabalenka y Madison Keys. En Wimbledon está yendo de menos a más. Llegaba a este partido sin haber cedido ningún set, ni ante Viďmanová ni a Sara Sorribes. En el primer juego hizo un break y en el segundo su saque fluyó. Malas noticias para Jéssica Bouzas, cuyas opciones pasaban por subir incluso el nivel que había mostrado en las dos rondas anteriores y que Pegula no tuviese su mejor día. Pero la neoyorquina empezó conectadísima. Hizo un segundo break tras levantar un 30-0 y volvió a ganar su saque (4-0).

Jessica Pegula, número tres del mundo, jugó a nivele excelso y no dio opciones a la gallega EFE

Bouzas era capaz de conectar algún golpe ganador de vez en cuando, pero la mayoría de puntos seguían cayendo del lado de Pegula, que era capaz de jugar largo y presionar, además de no bajar enteros con su saque. Metió el 80% de primeros en el primer set, por sólo el 55% Bouzas, que con el segundo no tenía apenas opciones de ganar ningún punto. El 6-1 en veinte minutos fue demoledor. Y no parecía haber forma de cambiar el rumbo del juego.

La de Vilagarcía se había cruzado una única vez con la otra Jéssica. Fue en 2024 en el US Open, cuando jugaron en tercera ronda en el estadio Arthur Ashe. La norteamericana se impuso por un doble 6-3 y acabó subcampeona. Las sensaciones en este segundo cara a cara eran peores para la gallega, que pese a todo decidió mirar al frente y luchar, con buena mentalidad competitiva. Fue así como logró su único break en el duelo, encadenando dos juegos seguidos al inicio del segundo set. Bouzas Maneiro se puso 2-1 arriba y saque, pero Pegula no aflojó, al contrario.

Jéssica Bouzas tuvo una muy buena mentalidad competitiva pese a verse superada por una de las mejores jugadoras del mundo EFE

Dos juegos en blanco seguidos de la estadoudinense llevaron el partido a la envolvente del primer set. Pegula fue un rodillo. Ganó cuatro juegos del tirón y se puso 5-2. La arousana siguió peleando y se adjudicó su saque por tercera y última vez en el partido, antes de que su rival cerrase sin problemas su pase a octavos de final, donde se enfrentará a su compatriota Iva Jovic.

Jéssica Bouzas cierra la temporada en hierba tras alcanzar por tercer año consectivo los 1/16 de final de Wimbledon. Ahora toca resetear y descansar antes de pensar en la gira americana de pista dura, donde también necesita defender muchos puntos porque el año pasado lo hizo muy bien en los WTA 1000 de Montreal (cuartos de final) y Cincinnati (octavos), antes del US Open. La vilagarciana ha caído un poco en el ranking (puesto 62 provisional), pero sigue dando pasos adelante en el circuito, completamente afianzada como una jugadora cada vez mejor en todos los aspectos. Se está labrando una gran carrera y sigue siendo una de las referentes del tenis femenino español en la actualidad.