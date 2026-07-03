El Céltiga refuerza su defensa con Ginto Nunokawa y Andrés Odilo, del Gran Peña

Andrés Odilo es el tercer fichaje del Céltiga cedida

El Céltiga incorpora a los defensas Ginto Nunokawa y Andrés Odilo, procedentes del Gran Peña, además del portero sub 23 Guille López (Moaña). El equipo de Luis Carro sigue reformando de esta forma su zaga, tras la marcha de Rubi Casás, Martín Sánchez, Álex Rodríguez, Dani Prada y Covelo. En el caso de Ginto, se trata de un futbolista japonés de 20 años que pasó por la cantera del RC Celta y puede jugar en diferentes posiciones de banda, sobre todo en el lateral izquierdo. "A súa mobilidade, capacidade para romper liñas, dar profundidade ao equipo e a súa facilidade para asociarse cos compañeiros convérteno nun reforzo de enorme valor". Ginto jugó más de 1.100 minutos este curso en el Gran Peña, a lo largo de 24 partidos, 11 de ellos como titular, y marcó un gol.

Andrés Odilo, venezolano de 30 años, tiene una dilatada trayectoria en Galicia en equipos como Atios, Rápido de Bouzas, Arzúa y el propio Gran Peña, donde estuvo las dos últimas temporadas. Ha jugado las seis últimas en Tercera y altera las posiciones de central y mediocentro. Viene de jugar más de 1.300 minutos a lo largo de 23 partidos con el Gran Peña, anotando un tanto.

Para la portería, el director deportivo Edu Charlín vuelve a apostar por un guardameta joven para formar dupla con Manu Táboas. Si el pasado año llegó a A Illa Antón Pérez, que ha fichado por el Arosa en Segunda RFEF, el elegido en esta ocasión es Guille López, que en su segundo año sénior viene de jugar 17 partidos como titular en las filas del Moaña, en Preferente. Formado en las canteras del Atlántida Matamá y del Areosa, desde el Céltiga explican que "destaca pola súa axilidade, os seus reflexos baixo paus e o seu bo xogo cos pés, especialmente no desprazamento en longo, unha das súas grandes fortalezas".

La plantilla sigue tomando forma, ya que la entidad también anunció esta semana que el canterano Mariño Pérez promociana al primer equipo desde el juvenil de la Liga Gallega. El joven futbolista lleva siete temporadas en la cantera y este curso ya estuvo en dinámica con los mayores a las órdenes de Luis Carro.