Jéssica Bouzas, en tercera ronda de Wimblendon por tercer año consecutivo

Jéssica Bouzas Maneiro mantiene su idilio con Wimbledon y accede a la tarcera ronda EFE

La vilagarciana Jessica Bouzas alargó su idilio con el torneo de Wimbledon y, por tercer año seguido, alcanzó la tercera ronda en el All England Club al ganar a la ucraniana Dayana Yastremska por 6-3, 6-7(1) y 6-2.

La gallega, que ya el pasado año alcanzó en Londres los octavos de final, tardó dos horas y seis minutos en repetir triunfo sobre Yastremska en este mismo escenario. En el 2025, la española ganó a la ucraniana en Wimbledon.

No hubo revancha para la jugadora de Odesa que había vencido por primera vez, meses atrás, a su adversaria, en el torneo de Parma, en tierra.

Bouzas logró su tercera victoria en cuatro partidos sobre Yastremska, no se descompuso a pesar de que el desempate del segundo set terminó del lado de su adversaria y recuperó el pulso del choque en el definitivo.

Jéssica Bouzas se enfrentará en el tercer tramo a la ganadora del partido entre su compatriota Sara Sorribes y la estadounidense Jessica Pegula.