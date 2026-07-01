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Deportes

Jéssica Bouzas, en tercera ronda de Wimblendon por tercer año consecutivo

La vilagarciana le ganó a la ucraniana Dayana Yastremska por 6-3, 6-7(1) y 6-2

Redacción
01/07/2026 17:12
Jéssica Bouzas Maneiro mantiene su idilio con Wimbledon y se mete en segunda ronda tras ganar a la número 28 del mundo
Jéssica Bouzas Maneiro mantiene su idilio con Wimbledon y accede a la tarcera ronda 
EFE
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La vilagarciana Jessica Bouzas alargó su idilio con el torneo de Wimbledon y, por tercer año seguido, alcanzó la tercera ronda en el All England Club al ganar a la ucraniana Dayana Yastremska por 6-3, 6-7(1) y 6-2.

La gallega, que ya el pasado año alcanzó en Londres los octavos de final, tardó dos horas y seis minutos en repetir triunfo sobre Yastremska en este mismo escenario. En el 2025, la española ganó a la ucraniana en Wimbledon.

No hubo revancha para la jugadora de Odesa que había vencido por primera vez, meses atrás, a su adversaria, en el torneo de Parma, en tierra.

Bouzas logró su tercera victoria en cuatro partidos sobre Yastremska, no se descompuso a pesar de que el desempate del segundo set terminó del lado de su adversaria y recuperó el pulso del choque en el definitivo.

Jéssica Bouzas se enfrentará en el tercer tramo a la ganadora del partido entre su compatriota Sara Sorribes y la estadounidense Jessica Pegula.

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