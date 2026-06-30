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Deportes

Pedro Beda pone su calidad y experiencia al servicio del Puebla

El delantero brasileño de 37 años regresa a Galicia por motivos laborales y jugará en Preferente, persuadido por compañeros y amigos

Gonzalo Sánchez
30/06/2026 09:17
El Puebla convence a Pedro Beda para que sigue mostrando su calidad en Preferente
El Puebla convence a Pedro Beda para que sigue mostrando su calidad en Preferente
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El Puebla anuncia el fichaje del delantero brasileño Pedro Beda, que a sus 37 años seguirá mostrando su extraordinaria calidad por los campos de Preferente. Beda regresa a Galicia por motivos laborales tras dos temporadas en su país en las que no jugó al fútbol. El ex del Flamengo disputó su último curso en Galicia en la campaña 2022-2023, en las filas del CD Boiro en Preferente, anotando 25 goles. Ese verano regresó a su país por motivos familiares.

Con anterioridad jugó en el Arosa, siendo clave en el ascenso del equipo vilagarciano a Segunda RFEF, categoría que disputó con los arlequinados. A Beda le avala una dilatada trayectoria en España en diferentes equipos de Segunda B, categoría en la que también defendió el escudo boirense.

La presencia e insistencia de compañeros y amigos en el Puebla, como Saro, ha sido clave para que Beda decidiese descolgar las botas para ayudar al equipo de Chofri. El técnico diseñará un plan para ponerlo a tono después de la inactividad, con paciencia y respetando las plazos para poder aprovechar las condiciones del ariete. Un futbolista que, si coge un mínimo de forma física, puede ser determinante por su conocimiento y dominio del juego ofensivo, tanto dentro como fuera del área.

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