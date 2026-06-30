Minso Vidal da el sí al Portonovo tras un mes de negociaciones

ascenso del portonovo a tercera división portonovo vs lemos árbitros escoltados enfrentamientos entre jugadores y afición Gonzalo Salgado

Tras un mes de negociaciones, Minso Vidal y su cuerpo técnico han dado el sí a la propuesta de renovación en el Portonovo. Una vez aceptadas por parte de la directiva una serie de condiciones que el entrenador entiende como impepinables tras lo sucedido esta temporada.

“No era una cuestión económica, sino de estructura del club y problemas con la afición, con ciertos cánticos y comportamientos en el campo que no me gustan”. El técnico entiende que la entidad debe mostrar tolerancia cero con la violencia y con los aficionados que profieren insultos y mensajes de odio. “No podemos depender de ganar para que la gente aplauda y venga al campo”, explica el entrenador que ha devuelto al club a Tercera 15 años después firmando una temporada histórica, en la que también conquistó la Copa Diputación.

La directiva se ha comprometido a poner fin a estos episodios, tomando las medidas que sean necesarias. Algo que para Minso era una línea roja para renovar. En la próxima asamblea se anunciarán a los socios dichas medidas de régimen interno para evitar que ocurran en Tercera RFEF.

Minso continúa con sus compañeros del cuerpo técnico, en el que figuran Marcos Bermúdez como ayudante y entrenador de porteros, Anxo Álvarez, preparador físico y readaptador, Esteban Gómez, adjunto y soporte, y Manuel Vázquez, delegado. A la vez que quiere incorporar a otra persona que se sume a este grupo de profesionales.

Minso será el máximo responsable en la confección de la plantilla. El club aumentará ligeramente el presupuesto y habrá cambios en el equipo, obligados por la nueva exigencia de la categoría y sobre todo porque el Portonovo necesita incorporar jugadores sub 23, ya que en Tercera sólo se pueden cursar 16 licencias sénior (mayores de 23 años). En los próximos días habrá novedades en este sentido. “Estamos hablando con los jugadores y estudiaremos cada caso. La idea es reforzarnos con jugadores que tengan hambre por crecer en la categoría”.

Otro de los requisitos que pidió Minso Vidal para renovar fue aumentar efectivos en la directiva para cubrir necesidades en el día a día del equipo, consciente de que es imprescindible para atender ciertas tareas. También poder contar con un filial es otro de los aspectos a valorar que solicitó el entrenador. “Hay detalles que te van a dar más calidad en el día a día y a facilitar las cosas. La idea es que todo sea viable sin hipotecar al club y sin perder la esencia del Portonovo”. Ahora le toca trabajar a los dirigentes para seguir haciendo camino, después de una campaña que ha sido un gran punto de partida para iniciar el crecimiento deportivo y social del club.