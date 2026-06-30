La Federación Española aprueba el nuevo sistema de play-off de ascenso en Tercera RFEF

Boiro y Céltiga, junto al Portonovo, serán los representantes de Arousa y O Salnés en Tercera Mónica Ferreirós

La asamblea de la RFEF aprobó esta mañana el nuevo sistema de play-off de Tercera RFEF para la temporada 2026-2027. Los campeones de los grupos territoriales seguirán logrando el ascenso directo, mientras que los clasificados del segundo al quinto jugarán la promoción, pero ya con eliminatorias entre diferentes grupos territoriales.

El play-off nacional comenzará ya en la primera eliminatoria, en la que jugarán los segundos contra quintos y los terceros contra los cuartos, sin que puedan cruzarse equipos del mismo grupo territorial y jugándose la vuelta en casa del mejor clasificado. En la segunda eliminatoria también se tendrán en cuenta las posiciones en liga de cara al sorteo y a la condición de local en el partido de vuelta, mientras que la tercera y última eliminatoria será por sorteo puro, sin tener en cuenta la clasificación liguera.

De esta forma se abre la posibilidad de que sean más de dos los equipos de cada grupo territorial de Tercera los que puedan ascender a Segunda RFEF. La Federación Española aumentará considerablemente el reparto de ayudas a los clubes que disputen el play-off, pasando de una partida de 75.000 euros a una máxima de 460.000 euros, con el objetivo de que los clubes hagan frente a los gastos de desplazamiento y hospedaje en las tres eliminatorias de ámbito nacional.

La propuesta de modificación del sistema de competición de la Tercera RFEF, que comenzará el 6 de septiembre, se aprobó con 77 votos a favor, 6 en contra y una abstención.